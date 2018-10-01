Başkan Çelik: "Şehzadeler Belediyesi olarak bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızın yanında olacağız"

Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, kurum ziyaretleri kapsamında, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik' e iadeyi ziyarette bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Şehzadeler Kaymakamlığı görevine başlayan Cemal Hüsnü Kansız, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e iadeyi ziyarette bulundu. Şehzadeler halkına en iyi şekilde hizmet etmek için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalar yapacaklarını ifade eden Kaymakam Hüsnü Kansız “Şehzadeler İlçesinde göreve başlamamızdan bu yana geçen 11 günlük süreyi geride bıraktık. Bu hafta iadeyi ziyaretlerimizi yapmaya başladık. Bu bağlamda bizi ilk ziyaret eden değerli Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik'e iadeyi ziyarette bulunuyoruz. Bizlere yapmış olduğu sıcak karşılama ve ev sahipliği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Değerli Belediye Başkanımıza hizmetlerinde başarılarının devam etmesini diliyorum. Şehzadelerimizde inşallah en güzel hizmetleri en iyi şekilde birlikte yapmaya ve devletimizin şefkatli yüzünü göstermeye hep birlikte gayret edeceğiz” dedi.

Şehzadeler'e yeni atanan Kaymakam Cemal Hüsnü Kansız'ın 30 yıllık devlet tecrübesinden en iyi şekilde istifade edeceklerinin ifade eden Başkan Çelik “Değerli Kaymakamımıza bu nazik ziyaretleri nedeni ile çok teşekkür ediyorum. 30 yıllık devlet tecrübesi, bilgisi ve birikimiyle birlikte, inanıyorum ki hep birlikte Şehzadelerimizde başarılı hizmetlere imza atacağız. Değerli Kaymakamımıza görevlerinde üstün başarılar diliyorum. Biz Şehzadeler Belediyesi olarak bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bu birliktelik içerisinde inanıyorum ki çok güzel hizmetlere imza atacağız” dedi.