Başkan Çelik, Şehzadeler ilçe teşkilatını ağırladı

Başkanlık makamında yapılan ziyarette AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, kendilerini ağırlayan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e teşekkür ederek, “20 Ağustos tarihinde yapılan 2.olağan kongremizde genel merkezimizin de takdiri ile yeniden AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanlığı görevine seçildik. Seçimin ardından ilk ziyaretimizi de Şehzadeler ilçemizin değerli Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e gerçekleştirmek istedik. Bugünkü ziyarette 30 Mart seçimlerinde olduğu gibi büyük bir heyecan yaşıyorum. Çünkü o zaman tüm teşkilatımız ile birlikte hep beraber dimdik bir kale gibi belediye seçimlerini kazanmak için çalıştık. Bundan sonra ki süreçte de inşallah aynı şekilde bir arada olacağız. 30 Mart tarihine geri dönecek olsaydık, bizler yine değerli Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik ile birlikte çalışacağımızı taahhüt ederdik. Kendisi ile birlikte çalışmaktan büyük bir gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum” dedi.

AK Parti’nin büyük bir aile olduğunu vurgulayan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Güven tazeleyen başkanımız ve yönetimine başarılar diliyorum. Kurulduğu günden bu güne kadar teşkilatımızı her kademesinde görev almış olan, emek vermiş olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bülent Karaman kardeşimiz gibi yitirmiş olduğumuz dava arkadaşlarımıza da Rabbimden rahmet diliyorum. AK Parti kendisini ülkesine ve milletine adamış olan siyasi bir harekettir. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan Türkiye için büyük bir avantaj ve büyük bir şanstır. Kendisini ülkesine adamış olan, ülkesi için çırpınan bir lidere mensubuz. Bu bağlamdan bizler AK Parti teşkilatları olarak Türkiye’nin daha da büyümesi ve güçlenmesi için çaba ve gayret sarf etmeliyiz. Bizler bir aileyiz. Böylesine güzel bir ailenin mensubu olmaktan son derece büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bugüne kadar teşkilatımız ile birlikte olumlu güzel hizmetlere imza attık. Bundan sonra da aynı şekilde teşkilatımız ile bir arada olacağız. Bizler AK Partililer olarak siyaseti bir ikbal kaygısıyla yapılan bir hareket olarak görmüyoruz. Bizler aziz olan Milletimize ve insanlığa hizmet etmek için siyasetin içerisindeyiz. Bizim büyük bir medeniye mefkûremiz var. Bu büyük medeniyetin inşaası sürecinde bir tuğla da biz koyabilsek o zaman ne mutludur bize diye düşünüyoruz. Bu nedenle bu davanın neferleri olarak her türlü fedakârlıktan kaçınmadan, üzerimize düşen görevi sonuna kadar en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Değerli ilçe Başkanımıza ve yeni yönetimine başarılar diliyorum. Ayrıca ilk ziyaretlerini tarafıma gerçekleştirdikleri için ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.