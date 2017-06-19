Başkan Çelik: “Türkiye Müslümanların umududur”

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, geçtiğimiz akşam Sancaklıiğdecik Mahallesinde kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi. Sancaklıiğdecik Mahalle Meydanında düzenlenen iftar programına Başkan Çelik’ in yanı sıra AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, Belediye Meclis Üyesi Mehmet Kavas ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sancaklıiğdecik Mahallesinde 4. İftar sofrasını kurduklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Böylesine güzel bir Ramazanı şerifte bizleri sizlerle bir kez daha buluşturan Allah’a şükürler ediyorum. Göreve geldikten sonra 4’üncü ramazanı yaşıyoruz ve her yıl olduğu gibi bu yılda Sancaklıiğdecik Mahallemizde kardeşlik, birlik ve beraberlik dolu olan iftar sofralarında buluşuyoruz. Ramazan’ın son günlerini yaşıyoruz. Rabbim Kadir Gecesini en güzel şekliyle ihya etmeyi nasip etsin. Günahlardan arınmış bir şekilde sağlık ve afiyet içerisinde Ramazan Bayramına kavuşmayı Rabbim nasip etsin inşallah. Şükürler olsun ki Türkiye’de güven ve barış içerisinde Ramazan’ı yaşıyor, iftar ve sahur sofralarında bir araya geliyoruz. Dünyanın farlı bölgelerinde yaşayan Müslüman kardeşlerimiz bizim kadar avantajlı değiller. Kan, gözyaşı ve yokluklar içerisinde iftar sofrasına koyacak bir tas çorbayı bulamadan, oruç tutan bugünleri yaşayan Müslüman kardeşlerimiz var. Onlar içinde dua etme zamanıdır. Yaptığımız yardımlarımızda onları da düşünelim. Yeryüzünün neresinde zorda bir Müslüman kardeşimiz varsa, bilin ki imdadını bizden bekliyordur. Türkiye Müslümanların son kalesidir. Çünkü biz asırlar boyunca insanlığa, adalet, medeniyet götürmüş olan şanlı bir ecdadın torunlarıyız” dedi.

İftarın ardından mahalle meydanına kurulan sahnede çocuklar için sergilenen Hacivat - Karagöz oyunu ile çocuklar doyasıya eğlendi.