Başkan Çelik, vatandaşlara aşure ikram etti

Şehzadeler Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlara 2 bin 500 kişilik aşure ikramında bulunuldu. Aşure hayrına Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, Kadın Kolları Başkanı Tülay Şentürk, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Taha Okan Taniş, belediye meclis üyeleri Mehmet Kavas, Selma Çertürk, Şerif Gül, başkan yardımcıları Ahmet Songüler, Bilal Demir katıldı. Muharrem ayının birlik ve beraberliğin en önemli göstergelerinden biri olduğu ifade eden Başkan Çelik, “Tüm İslam Aleminin Muharrem ayını tebrik ediyorum. Muharrem ayı nedeni ile geleneksel hale getirdiğimiz aşure hayrımızı gerçekleştirdik. Burada 2 bin 500 vatandaşımıza aşure ikramında bulunacağız. Vatandaşlarımız ile her yıl olduğu gibi bu yılda aşurelerimizi paylaşıyoruz. Muharrem ayında aşure birliğin, beraberliğin, bereketin ve paylaşmanın bir sembolüdür. İçerisinde farklı nebatat olmasına rağmen, bu farklılıklar inanç ve sevgiyle bir araya gelince nasıl güzel bir tat olduğunun bir göstergesidir. Bu vesile ile Muharrem aynının birlik ve beraberliğimize ve yeryüzünde akan kan ve gözyaşının dinmesine vesile olmasını cenabı haktan niyaz ediyorum. Şüphesiz ki Hz. Hüseyin efendimiz, Muharrem ayında şehit edildi. Hz. Hüseyin ve beraberindeki şehit edilen tüm sahabeleri de rahmet ve minnetle anıyorum. Bugün bu hayrımıza katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, İslam Aleminin Muharrem ayını tebrik ediyorum” dedi.

Şehzadeler Belediyesinin kurulduğu yıldan itibaren her yıl binlerce vatandaşa aşure ikramında bulunduğunu ifade eden AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç ise “Muharrem ayımız mübarek olsun. Tüm İslam Alemine hayırlar getirsin. Birlik ve beraberliğimizin de en önemli göstergelerinden biridir Muharrem ayı. Bugün burada tüm halkımız ile birlikte birlik ve beraberliğimizi gösteriyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Çelik ve beraberindekiler dev kazanların başına geçerek, vatandaşlara aşure ikramında bulundu.