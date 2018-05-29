Başkan Çelik vatandaşlarla iftarda buluştu

Anafartlar Mahallesinde kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Şehzadeler Belediyesinin iftar sofrası 2.Anafartalar Mahallesinde kuruldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği iftar sofrasında Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de iftarını vatandaşlarla birlikte açtı.

Orta Doğu’da yaşayan Müslümanların zulüm ve baskı altında ramazan ayı geçirdiklerini ifade eden Başkan Çelik “Bizler burada rahat bir şekilde oruçlarımızı açarken, tamda şu saatlerde, acaba başımıza bomba düşecek mi endişesi ile iftar saatini mütevazı sofralarında bekleyen kardeşlerimiz var. Kutsal beldemiz Kudüs’te, Filistin’de katil devlet İsrail’in yaptığı terörü ve işkenceyi hep birlikte izledik. Şu mübarek saatlerde tüm mazlumlar ve mağdurlar için dualar etmeliyiz ki bu mübarek günler onların kurtuluşuna vesile olsun. Bu yıl 5.defa Şehzadeler’de iftar sofralarımızı kuruyoruz. Bu iftar sofralarımızda on binlerce vatandaşımız ile hiç ayrım yapmadan bir araya geliyoruz. Rabbim yenilerinde de bizleri buluştursun inşallah. Bu güne kadar 2.Anafartalar Mahallemizde yapılması gereken ne varsa yaptık. Şehzadeler Belediyesi olarak 2.Anafartalar Mahallemizde yollar, kaldırımlar ve park alanları yaptık. Yine Mahallemize çok güzel Osmanlı-Selçuklu Mimarisinde bir Muhtarlık binasını Mahallemize kazandırdık. Rabbim hepimizin tuttuğu oruçları kabul etsin. Bizleri sağlık bir şekilde bayramlara kavuştursun inşallah” dedi.

Fahrettin Altay parkında düzenlenen iftar programına Başkan Çelik’in yanı sıra AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, AK Parti Manisa Milletvekili adayı Serkan Eren, AK Parti İl Gençlik Kolları başkanı Ender Gök, Şehzadeler Kadın Kolları Başkanı Tülay Şentürk, Gençlik Kolları Başkanı Taha Okan Taniş ve çok sayıda vatandaş katıldı.