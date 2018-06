Başkan Çelik ve AK Parti’li Özkan şantiyede sahur yaptı

Her gece farklı bir mahallede vatandaşlarla birlikte aynı iftar sofrasına oturan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik geçtiğimiz gece, Şehzadeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesinde düzenlenen sahur programında çalışanlarla birlikte sahur yaptı. Karaağaçlı Mahallesi’ndeki şantiyede düzenlenen sahur programına Başkan Çelik’in yanı sıra AK Parti Manisa Milletvekili adayı Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkan Yardımcıları Bilal Demir, Ahmet Songüler, Halkla İlişkiler Müdürü Yener Bilir, Park ve Bahçeler Müdürü Işık Bayrıl katıldı. Şehzadeler Belediyesi personellerinin çalışmalarının büyük bir özveri ile yaptığını ifade eden Başkan Ömer Faruk Çelik, “Allah kabul etsin. Çok çalışmamız lazım. Hem şehirlerimizi güzelleştirmek, kalkındırmak, hem de ülkemizi büyütmek için her birimizin hangi işi yapıyorsak, yaptığımız işleri en iyi yapan, bulunduğumuz alanlarda en çok çalışan ve gayret sarfedenlerden olmamız lazım. Çalışmazsak bir yere varamayız. Çok şükür ki, Şehzadeler Belediyesinin tüm personelleri özveri ile çalışıyor. Çok sıkıntılı günlerden bu günlere geldik. Böyle bir şantiyemiz yoktu. Bundan 4 yıl önce araç gereçlerimiz yoktu. Hamd olsun, bir ekip olarak yoğun çaba ve gayret içerisinde bugün 65 mahallesine kesintisiz hizmet götüren, bütün parkları cıvıl, cıvıl, oyun gruplarıyla, yeşil alanlarıyla şehrin göbeğinde en güzel ilçeye hizmet eden bir ekibiz. Bu noktada emek sarfeden bütün arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Şehzadeler Belediyesinin yaptığı tüm çalışmaların 17 ilçe tarafından takip edildiğini ifade eden AK Parti Manisa Milletvekili adayı Mehmet Ali Özkan ise “Şehzadeler Belediyesinin çalışmaları bütün ilçelerden izleniyor ve takdir ediliyor. Yok, hükmünde olan bir belediyeyi devraldınız. Binası, araç ve gereci, oturacak sandalyesinin bile olmadığı bir belediye 4 buçuk yılda çok güzel bir noktaya geldi. İnşallah başarılarınız daim olsun. Her birinizin de Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Rabbim inşallah bu bayramın yüzü suyu hürmetine, ülkemizi daha güzel günlere ulaştırsın. 24 Haziran seçimlerinde hem ülkemiz için, hem de İslam Alemi için hayırlı kılsın. Bu seçim hepimiz için çok önemli. Dünyanın her yerinde zulüm gören Müslümanların gözü Türkiye’de. Her bir oyun çok kıymeti var. İlk turda hem Cumhurbaşkanımızı mümkün olabilecek en yüksek oyla seçmemiz lazım” dedi.