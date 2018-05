Başkan Çelik’ten bir nefes sıhhat ziyaretleri

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik proje kapsamında Devlet Hastanesinde yatan hastaları ziyaret ederek, hastaların sorunlarını dinledi ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ‘Bir nefes sıhhat’ projesi kapsamında Manisa Devlet Hastanesinde yatan hastaları ziyaret etti. Ziyaret esnasında Başkan Çelik’e Başkan Yardımcısı Bilal Demir ve Halkla İlişkiler Müdürü Yener Bilir de eşlik etti.

Geçtiğimiz aylarda başlatılan projenin Ramazan ayı içerisinde de devam ettiğini ifade eden Başkan Çelik, “Manisa’da ilk olarak başlattığımız ‘Bir nefes sıhhat’ projemiz kapsamında merkezde bulunan hastanelerde yatan hastaları ziyaret etmeye devam ediyoruz. Projemiz Ramazan ayı içerisinde de kesintisiz bir şekilde devam edecek. Ekiplerimiz her hafta, haftada bir gün belirledikleri hastanelerde ziyaretler yapacak ve hastaların varsa taleplerini sorunlarını not edip bizlere iletecekler bize varsa sorunların çözümü noktasında gerekli çalışmaları başlatacağız. Bugün ekibimiz ile birlikte Devlet hastanesinde yatan hastalarımızı ziyaret ederek tüm hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Ayrıca belediyemizin kendileri için hazırlamış olduğu hediye çantaları da kendilerine takdim ettik. Şehzadeler Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana halkımıza hizmet ederken doğumdan, ölüme kadar hizmet etmeyi benimsedik ve tüm hizmetlerimizi halkımıza böyle sunduk. Vatandaşlarımızın her zaman yanında oluyoruz. Bu nedenle zaten her zaman yaptığımız bu ziyaretlerimizi düzenli bir hale getirdik. ‘Bir nefes sıhhat’ projemizi görevde olduğumuz müddetçe sürdürecek ve hastalarımızın da her zaman yanında olacağız” dedi.