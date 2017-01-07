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07 Ocak 2017 13:22

Başkan Çelik’ten gece yarısı kar mesaisi

Başkan Çelik’ten gece yarısı kar mesaisi

07 Ocak 2017 13:22

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa genelinde gece yarısı etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına belediye ekiplerinin çalışmalarını yakından takip etti. Başkan Çelik’i gece yarısı karşılarında gören vatandaşlar "Helal olsun, belediyecilik nasıl yapılır görsünler" şeklinde olumlu tepkiler vererek Başkan Çelik’e teşekkür etti.
Manisa’da gece yarısı etkili olan kar nedeniyle vatandaşın mağdur olmaması için hazırda bekleyen ekipleri seferber eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de saat 04.00’ten itibaren çalışmaları yerinde takip ederek ekipleri koordine etti. Önce şehir merkezindeki mahallelerde inceleme yapan Başkan Çelik ardından belediye şantiyesine giderek ekiplerle yaptığı durum değerlendirmesinin ardından ekiplerle birlikte sahaya indi.
Saat 05.00’te başlayan tipi şeklindeki kar yağışı nedeniyle belediyenin greyder, kar küreme araçları ve tuzlama kamyonları sahaya inerek herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için büyük bir mücadele örneği sergiledi. Kapanan yollar anında açılırken yollarda tuzlama çalışmaları yapıldı. Başkan Çelik de ekiplerle birlikte yapılan çalışmaları yakından takip etti. Başkan Çelik’i gecenin ilerleyen saatlerinde karşılarında gören vatandaşlar ise ‘Helal olsun’ şeklinde tepkilerini dile getirerek başkana teşekkür etti. Gün ağardıktan sonra da çalışmalarını sürdüren ekipleri biran olsun yalnız bırakmayan Başkan Çelik hem ekipleri motive etti hem de vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmaları yakından takip etti.

"Bütün ekiplerimizle iş başındayız"
Manisa’ da etkili olan kar yağışı nedeni ile Şehzadeler halkının mağdur olmaması için karla mücadele ekibiyle birlikte sabaha kadar mesai yaptıklarını ifade eden Başkan Çelik, "Şehzadeler Belediyesi olarak gece yarısından itibaren ayaktayız, teyakkuz halindeyiz. Yetkililerin yaptıkları uyarıların ardından hızlı bir şekilde kriz masası oluşturarak karla mücadele ekibimizi hazır hale getirdik. Ben de bizzat gece 04.00’ten itibaren personelimiz ile birlikte yapılan çalışmaları yerinde inceledim. Sabah 05.00’ten itibaren kar yağışı şiddetlenmesi ile birlikte yollarda kar tutmaya başladı. Hemen iş makinelerimiz ve tuzlama araçlarımızla birlikte öncelikli olarak hem ana arterleri açtık hem de gerekli tuzlama çalışmalarını yaptık ki sabah işe gidecek olan vatandaşlarımız mağdur olmasınlar diye. Yoldaki çalışmalarımıza paralel olarak da park ve bahçeler ekiplerimiz parklardaki yaya yollarını, temizlik hizmetleri birimindeki ekiplerimiz de kaldırımlardaki karları temizliyorlar. Bütün ekiplerimizle iş başındayız. Mesai mefhumu dinlemiyoruz. Geceden bu yana bu elverişsiz hava şartlarında bu soğukta Şehzadeler halkı rahat etsin diye fedakarlık yapan tüm mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Her şey Şehzadeler halkı için, Şehzadeler’imiz için" dedi.

"Vatandaşlarımız müsterih olsun Şehzadeler iş başında"
Bundan sonraki günlerde de buzlanma riskinin söz konusu olduğunu kaydeden Başkan Çelik, "Biz bundan sonra da geceleri sabaha kadar tuzlama çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ama özellikle bugün kar lastiği olmayan, aracında zinciri bulunmayan vatandaşlarımız trafiğe çıkmazlarsa hem kendi güvenlikleri hem de diğer vatandaşlarımızın güvenliği açısından iyi olur. Bu karlı havalarda hayvanları da düşünelim. Onlar da can. Sokak hayvanları için, kuşlar için balkonlarımıza bir yem koyalım onlar için gıda temini noktasında da yardımcı olalım. Bununla birlikte de vatandaşlarımız eğer bu soğuklarda dışarıda kalan, sokakta kalan bir vatandaşımızı tespit ederlerse 444 90 45 numaralı Beyaz Masamızı arayarak bize iletirlerse biz de onları sokaktan alıp misafir edeceğiz. Sokakta hiçbir vatandaşımız kalmasın istiyoruz bu olumsuz hava koşullarında. Onlara da sahip çıkalım istiyoruz. Bugünlerde 7/24 esaslı olarak çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Vatandaşlarımız müsterih olsun Şehzadeler iş başında. Gece 04.00’ten beri ben de bu çalışkan ekibimle birlikte şehrimin sokaklarındayım, caddelerindeyim çalışmaları koordine ediyorum. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kaydetti.



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