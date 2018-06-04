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04 Haziran 2018 14:14

Başkan Çelik’ten iftar öncesi ev ziyaretleri

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, iftar saati öncesinde Karaoğlanlı Mahallesinde ev ziyaretlerinde bulundu.

Başkan Çelik’ten iftar öncesi ev ziyaretleri

04 Haziran 2018 14:14

6 aileyi ziyaret eden Başkan Çelik, ailelerin sorunlarını dinledi.


Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Karaoğlanlı Mahallesinde düzenledikleri iftar programı öncesinde, mahallede yaşayan 6 aileyi ziyaret etti. Ziyaretler esnasında Başkan Çelik’e AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, milletvekili adayları Ozan Erdem ve Samed Zenginoğlu da eşlik etti. Yapılan ziyaretler esnasında Başkan Çelik, vatandaşların sorunlarını dinlerken, şehit polis Hasan Akoral’ın ailesini de ziyaret etti.


Ev ziyaretlerinin ardından Karaoğlanlı sosyal tesislerinde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Çelik burada vatandaşlara hitap etti. Karaoğlanlı Mahallesinin Şehzadeler Belediyesinin hizmetlerinde en iyi şekilde faydalandığını ifade eden Başkan Çelik, “Kan ve gözyaşı altında ıstırap çeken kardeşlerimizin, bu mübarek ay ve günler kurtuluşuna, saadetine vesile olsun. İnşallah bu günler hürmetine, tüm insanlık ve yeryüzü barış bulsun. Göreve geldiğimiz günden beri, 5. iftar soframızda bir aradayız. Seçildiğimiz günden beri dur durak bilmeden çalıştık. İmkansızlıklar içerisinde başladık. Gidecek bir yerimiz dahi yoktu. Ancak şikâyet etmedik. Şahsım, meclis üyelerimiz ve tüm mesai arkadaşlarımız, dur durak bilmeden çalışarak, güler yüzlü, temiz, çalışkan ve 65 mahallesine kesintisiz hizmet götüren bir Şehzadeler Belediyesi’ni kurmayı başardık. Manisa’da bir ilki gerçekleştirerek 3 bin 500 kilometrenin üzerinde, malzemeli ve malzemesiz ova yolu bakımı yaptık. İyi ve kötü günde bütün hizmetlerimizle sizlerle birlikte olduk” dedi.


İftar programının ardından Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, AK Parti Manisa Milletvekili adayları Ozan Erdem ve Samed Zenginoğlu, mahalle meydanında bulunan vatandaşları ziyaret ederek sohbet etti.




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