Başkan Çelik’ten tarımda işbirliği mesajı

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ ve yönetimine nezaket ziyaretinde bulundu. Şehzadeler Belediyesi olarak tarıma ve çiftçiye büyük destekler verdiklerini ifade eden Başkan Çelik "Şehzadeler ilçesi 320 bin dönüm tarım arazisine sahip bir ilçedir. En yakın ilçemiz olan Yunusemre ilçemizde 70 bin dönüm tarım arazisi vardır. Biz Şehzadeler Belediyesi olarak kurulduğumuz günden bu zaman kadar yasal olarak görev alanımızda olup olmadığına bakmadan, sınır imkanlarımızı seferber ederek, üreticilerimiz rahat etsin diye yoğun bir çalışmanın içerisine girdik. Şehzadeler ilçesi tarihinde görülmemiş bir başarıya imza attı. 3 bin 100 kilometrenin üzerinde malzemeli ve malzemesiz ova yolu bakımı yaptık. Daha önce traktörlerle bin bir zahmetle gidilen tarlalara, bağlara ve bahçeler artık çiftçilerimiz taksileri ile rahatlıkla gidebilir hale geldiler. Çünkü çok iyi biliyoruz ki bin bir emekle üretilen ürünlerin en iyi şekilde değerlendirilmesi son derece önemlidir. Üreticilerimiz arazilerine rahatlık ulaşıp ürünlerini rahatlıkla pazarlara getirebilsinler diye bu çalışmayı önemsiyoruz. Yine çiftçilerimiz için son derece önemli olan iki tane erken hava tahmin ve uyarı sistemini kurduk. Bu sitem sayesinde hava ve toprak sıcaklık değerli anında analiz edilerek İl Tarım Müdürlüğümüze iletiliyor bu durum çiftçilerimize anında mesajlarla iletiliyor. Şehzadeler Belediyesi olarak tüm bunların yanı sıra arıcılıktan, bağ budamasına kadar, organik tarım eğitimlerinden, Tekno Tarım Fuarlarına kadar birçok noktada çiftçilerimize büyük destekler sağladık. Ziraat Odası ile aramızda kurumsal anlamda çok iyi bir ilişkimiz var. Manisa’da ki tüm esnaflarımız çiftçilerimiz ve onların temsilcileri ile bizim dostluk hukukumuz var. Çünkü biz şehrimizde ki sivil toplum kuruluşlarını Odaları esnaf temsilcilerini şehrimizde birer figüran olarak değil aktör olarak kabul ediyoruz. Bu nokta da Ziraat Odamızla sık sık bir araya geldik, çiftçi danışma meclisi düzenledik. İmkanlarımız ölçüsünde bugüne kadar çiftçilerimizin yanında olmaya çalıştık. Bundan sonra da aynı şekilde onların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Şehzadeler Belediyesi’nin yapmış olduğu ova yolları düzenleme çalışması ile birlikte çiftçilerin arazilerine çok rahat bir şekilde ulaşabildiğini ifade eden Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ “Gerek ova yolları düzenlemesi, gerek organik tarım eğitimlerinde bizlere büyük desteklerde bulundunuz. Şehzadeler Belediyesi yeni kurulan bir belediye olmasına rağmen ciddi bir ova yolu düzenleme çalışması başardı. Bütün çiftçilerimiz size bu konuda çok teşekkür ediyor. Üreticilerimiz arazilerine daha rahat bir şekilde gidip gelebiliyorlar” dedi.