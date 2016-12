Başkan Çelik’ten yeni Kaymakam Erdoğdu’ya ziyaret

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 15 gün önce Yunusemre Kaymamı olarak atanan Ahmet Erdoğdu’yu makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik Yunusemre Kaymakamlığı görevine yeni atanan Kaymakam Ahmet Erdoğdu’yu makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Şehzadeler ve Yunusemre Belediyelerinin kardeş belediyeler olduğunu ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik “Kardeş ilçemiz olan Yunusemre ilçemize yeni atanan Kaymakamımıza yeni görevinde başarılar diliyorum. Yunusemre ve Şehzadeler iç içe geçmiş olan iki ilçemiz. İki kardeş Belediye olarak her iki ilçede de güzel hizmetler yapabilmek için çalışıyoruz. Bu noktada hizmetlerimizi yaparken, hükümetimizin ve devletimizin ilçedeki temsilcileri olan Kaymakamlarımız ile çok güzel ilişkiler kurarak daha güzel hizmetler yapmak için çaba ve gayretlerde sarf ediyoruz. Yunusemre ilçemize de tecrübeli ve hakkında güzel şeyler duyduğumuz çok değerli bir kaymakamımız atandılar. Ben değerli kaymakamımıza yeni görevinde başarılar diliyorum. Bizler her zaman için bu şehrin birer evlatları olarak Kaymakamlarımızın şehrimize ve ilçelerimize hizmet etmek için çaba ve gayret sarf eden tüm devlet erkânımızın her zaman yanındayız” dedi.

Yunusemre Kaymakamlığı görevine başladığı günden itibaren Manisalılardan yakın ilgi gördüğünü ifade eden Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu “15 Aralık tarihinde atanmış olduğumuz Yunusemre Kaymakamlığı görevimizde, Manisa’ya geldiğimiz ilk günden beri gerek Sayın Valimiz gerekse Belediye Başkanlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızdan çok yakın bir ilgi gördük. Bu ilgi ve alakadan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu güzel şehirde görev yaptığımız süre içerisinde, devletimize, milletimize el birliği içerisinde en güzel hizmetleri sunmak adına elimizden geleni yapacağız. Bu nazik ziyaretleri nedeni ile Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik’e çok teşekkür ediyorum” dedi.