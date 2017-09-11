Başkan Çelik’ten yoğun hafta sonu mesaisi

Cumartesi ve pazar günü 25 farklı programa katılan Başkan Çelik, “Bundan sonra da halkımız ile iç içe olmaya devam edeceğiz” dedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, geçtiğimiz hafta sonu yoğun bir ziyaret programı gerçekleştirdi. Cumartesi ve pazar günü 25 farklı programa katılan Başkan Çelik, halkla iç içe olmaya devam ediyor. Göreve geldiği günden buyana sürekli vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösterdiğini ifade eden Başkan Çelik, “Şehzadeler Belediye Başkanı olarak seçildiğimiz gün ifade ettiğimiz gibi ilçemizi farklı bir belediyecilik anlayışı ile yöneteceğimizi ifade etmiştik. Bu doğrultuda hizmetlerimizi halkımız ile buluşturmaya devam ediyoruz. 67 mahallemizin tamamında belediyecilik hizmetlerimizi aralıksız bir şekilde sürdürürken, halkımız ile bir araya gelmeyi de ihmal etmiyoruz. Vatandaşlarımızın hem iyi hem de kötü günlerinde sürekli yanlarında oluyor mutlu günlerinin sevinçlerini, acı günlerinin acılarını paylaşıyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu yoğun bir programla dur durak bilmeden halkımız ile bir araya geldik. Hafta sonu yapmış olduğumuz programla farklı mahallelerdeki 25 vatandaşımızın evlerine konuk olduk. Bundan sonra da aynı şekilde vatandaşlarımız ile bir araya gelmeye özen göstereceğiz” dedi.