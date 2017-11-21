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21 Kasım 2017 15:39

Başkan Çelik:"Teşkilatımız ile uyumlu çalışıyoruz"

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını belirterek, "Hizmetlerimizi yaparken hem halkımız ile iç içe oluyor hem de teşkilatımız ile uyumlu bir çalışma sergiliyoruz" dedi.

Başkan Çelik:

21 Kasım 2017 15:39


Başkan Çelik, AK Parti İl Yönetim Kurulu Toplantısına katılarak, Şehzadeler Belediyesinin çalışmaları ve ilçeye yapılacak olan yatırımlar ile ilgili yönetim kurulu üyelerine sunum yaptı. AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli başkanlığında yapılan toplantıda Başkan Çelik, yönetim kurulu üyelerine tatlı ikramında bulundu. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’in Manisa’ da AK Parti siyasetinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, “Şehzadeler Belediye başkanımız gerçekten 17 ilçe belediyesi arasında yaptığı çalışmalarla taraflı tarafsız her kesimin beğenisini ve takdirini toplayabilmiştir. Şehzadeler ilçesinde ikamet edip de başka partilere gönül vermiş olan birçok insanın takdir ettiği bir belediye başkanımız. Teşkilat kökenli olması nedeni ile de gerçekten de teşkilat ile uyumlu bir çalışma sergiliyor. Kısıtlı imkanlarla göreve başlamalarına rağmen Şehzadeler ilçesinde başarılı hizmetlere imza atıyorlar. Bundan sonra da aynı şekilde güzel hizmetler etmeye devam edeceğine inanıyorum” dedi.



“Teşkilatımız ile uyumlu çalışıyoruz”


Şehzadeler Belediyesi olarak imkansızlıklar içerisinde bir belediye kurduklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehzadeler’in her köşesine rahatlıkla ulaştırabiliyoruz. 2014 yılında kaymakamlık ile aynı binada başladığımız belediyecilik hizmetlerine bugün bulunduğumuz belediye binamızda devam ediyor ve halkımıza en iyi şekilde hizmetlerimizi veriyoruz. Hizmetlerimizi yaparken hem halkımız ile iç içe oluyor hem de teşkilatımız ile uyumlu bir çalışma sergiliyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Şehzadelerimizin tamamına bütçemizin el verdiğince en verimli şekilde hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Teşkilatın için gelen biri olarak teşkilatların önemini çok iyi biliyorum. Bu nedenle teşkilatımız ile uyumlu bir çalışma sergiliyoruz” dedi.




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