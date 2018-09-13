Başkan Çerçi Ankara'da festivale davet etti

Mehmet Çerçi, Ankara'da temaslarda bulunarak, kabine üyelerini bu yıl 3'üncüsü 23 Eylül Pazar günü düzenlenecek Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali'ne davet etti.

Ankara'da çeşitli ziyaretlerde bulunan Mehmet Çerçi, siyasileri, bürokratları 23 Eylül Pazar günü düzenlenecek 3. Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali'ne, yağlı güreşlerin sembolü kırmızı dipli mum ile davet etti. Başkan Çerçi'ye ziyaretlerde AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, İlçe Gençlik Kolları Başkanı İlkcan Durmaz, Başkan Yardımcısı Şule Uygur eşlik etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Vedat Demiröz, Hamza Dağ ve Cevdet Yılmaz, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile bir araya gelen Belediye Başkanı Çerçi, ata sporumuz olan yağlı güreşe olan ilgiyi arttırmayı amaçlayan organizasyonun Türk sporu için önemli olduğunu söyledi.