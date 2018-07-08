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08 Temmuz 2018 16:13

Başkan Çerçi, başpehlivan Gökçen’i ağırladı

Yunusemre Belediye Başkanı Dr.

Başkan Çerçi, başpehlivan Gökçen’i ağırladı

08 Temmuz 2018 16:13

Mehmet Çerçi, 658. Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde kendisi adına yarışarak başpehlivanlığı kazanan Ali Gökçen’i ağırladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çerçi, vatandaşları bu yıl 23 Eylül Pazar günü düzenlenecek Yuntdağı Yağlı Güreş Festivaline davet etti.


658. Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde Mehmet Çerçi adına yarışan Ali Gökçen başpehlivanlığı kazandı. Müsabakaların sonrasında Mehmet Çerçi’yi ziyaret eden başarılı Güreşçi, ata sporu güreşe verdiği destekten dolayı Belediye Başkanı Çerçi’ye teşekkür etti. Ziyarete Yuntdağı Güreş Festivali Komite Başkanı Necip Denktaş, Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, Meclis Üyesi Ozan Otçuoğlu ve Yunusemre Belediyesi Spor İşleri Müdürü Cengiz Şişmanlar da katıldı. Başarılarından dolayı Başpehlivan Ali Gökçen’i kutlayan Başkan Çerçi, Manisalıları 23 Eylül Pazar Günü Ortaköy Mesire Alanı’nda düzenleyecekleri güreş festivaline davet etti. Başkan Mehmet Çerçi, “Güreşçimiz Ali Gökçen 658. Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde başpehlivanlığı elde etti. Başarısından dolayı bir kez daha kutluyorum. Bu vesile ile 23 Eylül Pazar Günü 3. düzenleyeceğimiz Kırkpınar’ın 40 başpehlivanının katılacağı Ege Bölgesinin en büyük organizasyonlarından olan Yuntdağı Yağlı Güreş Festivalimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum” diye konuştu.




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