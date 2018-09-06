Başkan Çerçi, bedensel engellilerle buluştu

Mehmet Çerçi, Manisa Bedensel Engelliler Dernek Başkanı Yasemin Yıldız ve yönetimini ziyaret etti.

Engelliler olarak Yunusemre Belediyesinden her zaman destek gördüklerini kaydeden Dernek Başkanı Yıldız, Başkan Çerçi’yi ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Başkan Çerçi’nin özellikle sosyal sorumluluk projeleriyle büyük fark oluşturduğunu belirten Yıldız, “Başkanımızdan Allah razı olsun. Bir telefon ile derdimize derman oluyor. Tarifsiz destekçimiz. Şahsım ve derneğim adına bizlere yaptıklarından dolayı kendisine çok teşekkür ederim” dedi.

Engelli vatandaşların yaşadıkları sıkıntıları en aza indirmek için çalıştıklarını dile getiren Belediye Başkanı Çerçi ise ziyarete ilişkin şunları söyledi: “Dernek başkanımız ve yönetimi ile sık sık bir araya geliyoruz. Onların talepleri bizim için önceliklidir. İmkanlarımız doğrultusunda engelli kardeşlerimizin sıkıntılarını ortadan kaldırmak için çalışıyoruz”