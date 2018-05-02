Başkan Çerçi biber ekip, çilek topladı

Mehmet Çerçi, Yuntdağı’nda bir takım ziyaretlerde bulundu. Başkan Çerçi, Düzlen, Ortaköy, Osmancalı ve Seyitli Mahallelerinde vatandaşlar ile buluşurken, biber ekip, çilek topladı.

Mehmet Çerçi, Yuntdağı’nda vatandaşlar ile bir araya geldi. Başkan Çerçi’ye Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Ramis Şiyak ve Mustafa Irmak, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz ve yönetimi, Daire Müdürleri, MAYEB A.Ş Genel Müdürü Mustafa Gürler eşlik etti. Başkan Çerçi, ilk olarak Düzlen Mahallesi’nde gerçekleştirilen mahalle hayrına katıldı. Başkan Çerçi ve beraberindekiler daha sonra Ortaköy Mesire Alanı’nda incelemede bulundu. Burada piknik yapan vatandaşlar ile buluşan Başkan Çerçi, geçtiğimiz günlerde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Müştak Uğurhan’ın Seyitli Mahallesi’nde bulunan ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti. Mehmet Çerçi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Düzlen Mahallemizin geleneksel köy hayrına katıldık. Allah kabul etsin. Daha sonra ailecek güneşli havanın tadını Ortaköy Mesire Alanımızda piknik yaparak değerlendiren vatandaşlarımızla bir araya geldik. Biyolojik Gölet Projemizde çalışmalar hız kazandı. Göleti, kafeteryası, rekreasyon alanları, mescitleri, çocuklar için spor alanları, yeşillendirme çalışmaları, yürüyüş yolları ile çok güzel bir alanı ilçemize kazandıracağız. Ayrıca geçtiğimiz günlerde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Seyitli Mahallesi sakinlerinden Müştak Uğurhan’ın ailesini ziyaret ederek taziyelerimizi ilettik. Bu vesileyle elim kazada yaşamını yitiren işçi kardeşlerimiz İsmail Ulutaş ve Mehmet Gönen’e de Allah’tan rahmet, sevdiklerine başsağlığı diliyorum” dedi.

Yuntdağı’nda bir takım ziyaretlerde bulunan Mehmet Çerçi, tarımla uğraşan Karabulut ailesinin tarlasında biber ekimi gerçekleştirdi. Başkan Çerçi, daha sonra Osmancalı Mahallesi’nde de çilek topladı.