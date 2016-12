Başkan Çerçi çalışmalarını muhtarlara anlattı

AK Parti Yunusemre İlçe Başkanlığı’nın muhtarlarla buluşma toplantılarının Aralık ayı konuğu Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi oldu. 2016 yılında yapılan çalışmaları muhtarlara anlatan Başkan Çerçi, “Sorumluluğumuzun bilincinde, mesai mevhumu gözetmeksizin çalışıyoruz” dedi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanlığı’nın 3’üncüsünü düzenlediği muhtarlarla buluşma toplantısının konuğu oldu. Çetinkaya Pastanesi’nde düzenlenen toplantıya Başkan Çerçi’nin yanı sıra AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Zafer İkinci ve yönetimi, Belediye Başkan Yardımcıları Ramis Şiyak, Can Mercül, Saniye Altay ve İdris Avşar, Belediye Meclis Üyesi Necip Denktaş, daire müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.



‘Yunusemre çalışkan gayretli bir belediye’

Toplantıda açılış konuşmasını yapan AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Zafer İkinci, bu tür toplantıları önemsediklerine vurgu yaparak, “Mahalleleri dolaşıyor, vatandaşımızın sıkıntılarını dinliyoruz. Belediye Başkanımıza da bu sıkıntıları ilettik. Belediye Başkanımızla sizleri bir araya getirmek istedik. Yunusemre, yaklaşık 3 yıl önce kurulan yeni bir belediye. Diğer ilçelerin çalışmalarını da yakından takip ediyoruz. Birçok ilçe, bırakın hizmet etmeyi personelinin maaşını ödemekte dahi sorun yaşıyor. İlçe belediyelerinin ekonomik anlamda ciddi sıkıntıları var. Devletin gönderdiği paranın büyük çoğunluğu yasa gereği Büyükşehire gidiyor. Ama Yunusemre bunu bir dengeye oturtmayı başardı. Bir şekilde hem hizmeti devam ettiriyor; hem de yeni bir belediye kurmaya çalışıyor. Gayretli, çalışkan bir belediye. Belediye Başkanımız benim de kendisinden çok şey öğrendiğim, örnek aldığımız bir isim. Kısa sürede çok güzel işler yapıldı. Belediye başkanımızı, başkan yardımcılarımızı ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.



Bir milyon ağaç toprakla buluşacak

Muhtarlarla düzenli olarak bir araya gelip görüş alışverişinde bulunduklarını kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ise, belediye olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Çerçi, “Mahallelerimizde bugüne kadar yapılmamış birçok hizmeti bizler yapıyoruz. Görev süremiz sona erdiğinde geriye dönüp bakınca pek çok mesafenin aşıldığını birlikte göreceğiz. Belediyemiz bünyesinde hizmet veren 16 sosyo-kültürel merkezimiz var. Bunun içinde taziye evleri, meslek edindirme kursları ve hanımlar lokalleri, çocuk eğitim merkezleri bulunuyor. Bunların sayısını arttıracağız. Kırsal kesim hariç toplam sokak ve cadde sayımız bin 840. Büyükşehrin ise 6 tane caddesi var. Bu cadde ve sokaklarımızın temizliği, asfaltlanması, kaldırımlarının yapılması hepsi bize ait. Bu çalışmaların yanı sıra şehrimizi yeşillendirmeye de özen gösteriyoruz. Ağaçlandırma çalışması kapsamında, 300 bini Orman ve Su İşleri Bakanlığımızdan hibe olmak üzere toplamda bir milyon ağacı ilçemizde toprakla buluşturacağız. Göreve geldikten sonra ceviz, badem, Antep fıstığı gibi birçok fidan dağıtımı gerçekleştirdik. Alacağımız fidanları daha ucuzu mal etmek için Orman Fidanlığı Müdürlüğü ile sözleşme yaparak, her yıl 100-150 bin arasında ağaç satın alımı yapacağız. Alımını gerçekleştirdiğimiz fidanlardan kırsal kalkınmayı destekleme projeleri kapsamında vatandaşlarımıza da ücretsiz dağıtımlarını da gerçekleştireceğiz” dedi.



Modern pazaryeri için çalışmalar hız kazandı

Yunusemre Belediye Başkanı Çerçi, yeni konut alanları, kentsel dönüşüm projelerinin yanı sıra modern bir pazaryerini de ilçeye kazandırmaya hazırlandıklarını anlatarak, “5500 konutluk TOKİ projemiz ve 6500 konutluk Kentsel Dönüşüm projelerimiz var. Kentsel dönüşüm alanında çok büyük projeler yapacağız. Manisa’nın en büyük, belki de Türkiye’nin sayılı kültür merkezlerinden birini Yunusemre ilçemize kazandıracağız. 5 bin konutluk OSB Toplu Konut alanının plan çalışmalarını yapıyoruz. En az 2 bin dönüm alan üzerinde Orta Ölçekli Sanayi Sitesinin planlarını yapıyoruz. Modern bir Pazaryeri projemiz var. Bu projemiz tamamlandığında ‘Şimdiye kadar Manisa’da hiç Pazar yeri yokmuş. Pazaryeri dediğimiz şey böyle olmalıymış’ diyeceğiniz bir proje hazırladık. Bunun yanı sıra daha birçok projemiz var ve sırasıyla hayata geçireceğiz. Söz verdiğimiz çalışmaların belki hepsini yapamayacağız, belki zamanımız yetmeyecek. Ama şundan emin olun ki, en az yüzde 80’ini hayata geçirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.



“En büyük sorun otopark ve imar”

“Manisa’nın ciddi bir imar sorunu var” diyen Başkan Çerçi, sözlerini şöyle tamamladı:

“Manisa’nın şehirleşmeyle ilgili iki büyük sorunu var. Biri ulaşım ve otopark gibi alanların yokluğundan kaynaklanan ciddi bir sorun, diğeri de imar. 3-5 mahalle hariç, şehircilik bakımından kötü durumdayız. Yaklaşık 30 yıldır Manisa’da yeni imar alanları açılmıyor. 30 yılda artan nüfus dolayısıyla, eksiklikler de her geçen gün artmaya devam etmiş. Belediyelerin en önemli görevlerinin başında yeni imar alanları oluşturmak gelmektedir. Bunu yapmazsanız tıkanırsınız. Kısacası şu an Muradiye mahallemizin yaşadığı konuma gelirsiniz. Bu sorunların giderilmesi için taşın altına hep birlikte elimizi koymamız gerekiyor. Bu bilinçle hareket edersek, bütün sorunlarımızdan en kısa sürede kurtuluruz. Bizler ekibimizle beraber elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret gösteriyoruz.”



Muhtarlara çanta hediyesi

Konuşmasının ardından muhtarların sorularını yanıtlayan Belediye Başkanı Çerçi, 2016’yı geride bırakmaya hazırlandığımız şu günlerde ülkemize ve tüm dünyaya barış ve huzur temennilerini iletti. Başkan Çerçi toplantının sonunda muhtarlara içerisinde ajanda, takvim ve çeşitli hediyelerin yer aldığı çalışma çantası hediye etti.