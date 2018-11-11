Başkan Çerçi Cumhuriyet Mahallesindeki çalışmaları inceledi

Mehmet Çerçi, Cumhuriyet Mahallesi'nde belediye tarafından yürütülen projeleri inceledi. Bugüne kadar mahallede 28 bin 545 metrekare kilitli parke taşı çalışması yaptıklarını belirten Başkan Çerçi, hizmet odaklı belediyecilik anlayışını benimsediklerini söyledi.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen Mehmet Çerçi, bu kez Cumhuriyet Mahallesi'ndeydi. Belediyenin yürüttüğü çalışmaları inceleyen Başkan Çerçi'ye AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz eşlik etti. Vatandaşlarla sohbet eden Belediye Başkanı Çerçi, taleplerini dinledi. İlçenin en hızlı yapılaşan mahallelerinden biri olan Cumhuriyet'te hummalı bir çalışma yürüttüklerini bunları yaparken vatandaşların görüşünü de dikkate aldıklarını kaydeden Başkan Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Mahallemiz ilçemizin nüfusu hızla artan mahallelerinden biri. Vatandaşlarımızın bizden en büyük taleplerinden biri kültür ve taziye evini uzun zaman önce hizmete açtık. Aile Sağlığı Merkezi ve üst geçidimizi de tamamlıyoruz. Mahallemizde bozulan cadde ve sokaklarımıza 28 bin 545 metrekare parke taşı döşedik. İhtiyaç olan cadde ve sokaklarımızda aydınlatma çalışması yaptık” diye konuştu.