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26 Aralık 2017 13:47

Başkan Çerçi, kahraman polis Fethi Sekin’in ailesini ağırladı

Yunusemre Belediye Başkanı Dr.

Başkan Çerçi, kahraman polis Fethi Sekin’in ailesini ağırladı

26 Aralık 2017 13:47

Mehmet Çerçi, İzmir Adliyesi’ne düzenlenen terör saldırısında gösterdiği kahramanlıkla onlarca vatandaşın hayatını kurtaran şehit Polis Fethi Sekin’in babası ve kız kardeşini makamında ağırladı.


?5 Ocak 2017’de İzmir Adliyesi önünde gerçekleştirilen terör eylemine karşı canını siper ederek onlarca kişinin hayatını kurtaran şehit polis memuru Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin ve kız kardeşi Fikriye Sekin, Mehmet Çerçi’yi ziyaret etti. Elazığ’dan gelen Sekin ailesi, Başkan Çerçi ile bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirterek, sıcak karşılamasından dolayı teşekkür etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkan Çerçi ise şehit polisin gösterdiği kahramanlıkla onlarca insanın hayatının kurtardığını hatırlatarak, “Dinimizce şehitlik en kutsal mertebelerden biri. Şehidimiz Fethi Sekin’den Allah razı olsun. Dikkati, kahramanlığıyla onlarca insanın hayatını kurtarmıştır. Ülkemiz şehitlerimize çok şeyler borçlu. Bizler de onları şükran ve minnetle anıyoruz. Sizi burada ağırlamak benim için şereftir. Ne mutlu ki böyle bir evlat yetiştirmişsiniz” diye konuştu. Başkan Çerçi, şehit babasına günün anısına hediye takdim etti.




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