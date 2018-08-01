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01 Ağustos 2018 13:53

Başkan Çerçi küçük futbolcularla buluştu

Yunusemre Belediye Başkanı Dr.

Başkan Çerçi küçük futbolcularla buluştu

01 Ağustos 2018 13:53

Mehmet Çerçi, yaz spor okullarında futbol kursu gören küçük sporcularla bir araya geldi.


Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Belediyespor katkılarıyla açılan yaz spor okullarında en fazla rağbet gören kursların başında futbol geliyor. 4-12 yaş arasında yaklaşık 500 çocuğun katıldığı kurs haftanın 2 günü gerçekleştiriliyor. Yunusemre Belediyespor Muradiye Altyapı Tesisleri’nde düzenlenen kursları ziyaret eden Mehmet Çerçi, küçük sporcularla bir araya geldi. Çocuklarla sohbet eden Başkan Çerçi, onlarla futbol oynadı. 13 branşta açılan yaz kurslarına yaklaşık 3 bin öğrencinin katıldığını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, yaz spor okullarına olan ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.


Amaçlarının çocukların yaz tatillerini verimli bir şekilde değerlendirmelerine imkan sağlamak olduğunu anlatan Başkan Çerçi, “Bu yıl da belediyespor kulübümüzün açtığı yaz spor okullarına olan ilgi bizleri mutlu etti. Yaklaşık 3 bin çocuğumuz bu kurslara katılıyor. En fazla rağbet gören kursumuz futbol. Yaklaşık 500 öğrencimiz burada spor yapıyor. Çocuklarımız, gruplar halinde haftanın 2 günü düzenlenen kurslarda futbol öğreniyor. Çocuklarımızın sağlıklı yetişmesinde sporun önemi büyük. Onların sevdiği yeteneği olduğu spor dallarına teşvik etmek istiyoruz. Bu anlamda aldığımız geri dönüşler bizleri oldukça mutlu ediyor” diye konuştu.




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