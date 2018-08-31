Başkan Çerçi marangozların sorunlarını dinledi

Mehmet Çerçi, Manisa Marangozlar Odası yönetimiyle bir araya gelerek sıkıntılarını dinledi.

Marangozlar Odası Başkanı Zeki Apak ve yönetimi, Mehmet Çerçi ile buluştu. Yunuspark’ta düzenlenen programa; AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Belediye Başkan Yardımcısı Kılıç Kaya ve daire müdürleri katıldı. Toplantıda konuşan Marangozlar Odası Başkanı Zeki Apak, Küçük Sanayi Sitesi esnafının yaşadığı sıkıntılar ve belediyeden talepleri ile ilgili istişarede bulunmak istediklerini belirtti. Apak, “Sanayi sitemizin durumuyla ilgili bilgi alışverişinde bulunduk. Sanayi sitesi esnafı olarak taleplerimizi ilettik. Sağ olsun başkanımız bizleri kırmadı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz” dedi. Toplantıda konuşan AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Yunusemre Belediyesi’nin hizmetleriyle pek çok köklü belediyeyi geride bıraktığını anlattı. Sanayi sitesi esnafının sıkıntılarından da haberdar olduklarını dile getiren Katıöz, bu sıkıntıların aşılması için Belediye Başkanı Çerçi ve ekibinin yoğun mesai harcadığını aktardı. Başkan Yardımcısı Kılıç Kaya ise Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü olarak yeni orta ve küçük ölçekli sanayi sitesi projesine ilişkin katılımcıları bilgilendirdi.

Manisa’nın en kalabalık ilçesi olan Yunusemre’de yeni sanayi ve konut alanları açmak, vatandaşların güzel bir ilçede yaşaması için yoğun bir mesai harcadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Çerçi de yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: “Belediye olarak hem kentsel dönüşüm hem de TOKİ çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye’nin tek alanda en büyük kentsel dönüşüm projesini hayata geçiriyoruz. Türkiye’nin en modern pazar yerlerinden birini ilçemize yapıyoruz. Yeni imar alanlarının açılması için çalışmalarımız sürüyor. Gerek istihdam gerekse konut sorunu noktasında önemli adımlar atıyoruz. Projelerimizi başlattık. Şehrin geleceğinin inşası pek çok belediyenin gündeminde olmayan bir olgu... Bunda kendimize rol model olarak benimsediğimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yolundan gidiyoruz. Küçük Sanayi Bölgemizin sorunlarını biliyoruz. Ben ve ekibim bu sorunların en kısa sürede çözüme kavuşması amacıyla gece gündüz çalışıyoruz”