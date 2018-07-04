Başkan Çerçi meclis toplantısında gündemi değerlendirdi

Mehmet Çerçi başkanlığında toplandı. Toplantıda genel seçim sonuçlarını değerlendiren Başkan Çerçi, “Halkın takdiri sandıklarda demokratik bir şekilde ortaya çıktı” diye konuştu.

Yunusemre Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıda 10 madde görüşüldü. Toplantıda gündemi değerlendiren Başkan Çerçi, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi. Demokratik bir ortamda güzel bir seçim gerçekleştirildiğini aktaran Belediye Başkanı Çerçi, “Ülkemizde genel seçimler güzel bir ortamda yapıldı. Münferit olaylar yaşansa da vatandaşımız sandık başına giderek tercihini yaptı. Milletimiz Cumhurbaşkanını ilk turda seçti, belli bir meclis yapısı oluşturdu. Ülkemiz, milletimiz adına büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum. Ülkemiz büyük bir olgunlukla, demokrasi içerisinde seçimini yaptı. Bizler de seçimlerde var gücümüzle çalıştık. Neticede halkın takdiri sandıklarda demokratik bir şekilde ortaya çıktı. Türkiye kendine yakışanı yaptı. Memleketimize, milletimize hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımızı kutluyorum. Bu dönemde de ülkemize çok hayırlı hizmetler yapacağına yürekten inanıyorum” diye konuştu.

“Gürle’yi turizme kazandırmak istiyoruz”

Gürle Mahallesinde yapılması planlanan müze köy ve rekreasyon projesi de meclisin gündemindeydi. Bu projenin Manisa’nın yerli ve yabancı turistleri çekecek bir proje olduğunu, mahallenin tarihi dokusunu ön plana çıkarmak istediklerini kaydeden Belediye Başkanı Çerçi, “Gürle, havasıyla doğasıyla, su kaynaklarıyla büyük bir cevhere sahip. Burayı nasıl turizme kazandırırız? Bir Şirince, Nazarköy gibi iç ve dış turizm ilgisinin yoğun olduğu bir bölge haline getiririzin çalışmalarını yapıyoruz. Geçmişi yüzyıllar öncesine dayalı, değirmenleriyle ünlü bir köydü burası. Gürle’yi konakları, değirmenleri, rekreasyon alanlarıyla bir müze köy haline getirmek istiyoruz. Bunun için yeniden rekreatif bir plan yapılsın. Tabi bu projeyi tek başımıza yapamayız. Bunun başlangıcını yapacağız. Yaklaşık 23 kurumdan görüş alınacak. Gelen görüşler meclisin, büyükşehir meclisinin onayına sunulacak. Gürle böyle de kalabilir, tarihi yüzyıllar öncesine dayanan köye hiçbir şey de yapmayabiliriz. Ama vizyonel yaklaştığımızda projenin önemini anlarız. Bu bir süreç Planların yapılması 2-3 yıl alabilir. Başlarız, biz ya da bizden sonra gelenler süreci devam ettirir. Gelecek için güzel bir proje olduğuna inanarak bir başlangıç yapalım istiyorum” dedi. Madde MHP ve CHP’li meclis üyelerinin ret, AK Parti’li meclis üyelerinin kabul oyuyla oy çokluğuyla meclisten geçti.

Ağustos ayı meclis toplantısının 2 Ağustos Perşembe günü yapılması kararlaştırıldı.