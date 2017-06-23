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23 Haziran 2017 19:04

Başkan Çerçi meclis üyeleri ve personeliyle bayramlaştı

Yunusemre Belediye Başkanı Dr.

Başkan Çerçi meclis üyeleri ve personeliyle bayramlaştı

23 Haziran 2017 19:04

Mehmet Çerçi, Ramazan Bayramı öncesi belediye personeli ve belediye meclis üyeleriyle bayramlaştı.


Mehmet Çerçi, başkanlık makamında gerçekleştirilen bayramlaşma töreniyle meclis üyeleri, başkan yardımcıları, daire müdürleri ve personelinin bayramını kutladı. Herkesle tek tek tokalaşan Başkan Çerçi, çalışanlarına bayram çikolatası dağıttı. Bazı birimlerin toplu fotoğraf isteğini geri çevirmeyen Belediye Başkanı Çerçi, “Gece gündüz demeden ilçemiz için çalışıyoruz. Biz büyük bir aileyiz. Yunusemre Belediyesi olarak vatandaşımızın bayramı güzel bir şekilde geçirebilmesi için üzerimize düşeni yaptık. Bayram süresince ekiplerimiz görevde olacak. Bu yıl arefe pazarı Laleli Pazaryeri’nde kurulacak. Bu vesileyle bir kez daha değerli meclis üyelerim, başkan yardımcılarım, müdürlerim ve gece gündüz demeden fedakârca görev yapan tüm mesai arkadaşlarımın Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım” diye konuştu.




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