Diğer
Kategoriler
16 Nisan 2017 14:08

Başkan Çerçi: "Milletimize güveniyoruz"

Yunusemre Belediye Başkanı Dr.

Başkan Çerçi:

16 Nisan 2017 14:08

Mehmet Çerçi, anayasa değişikliği halk oylamasında 23 Nisan İlkokulu 1110 numaralı sandıkta eşi Dr. Melek Çerçi ile birlikte oyunu kullandı.


Eşi Dr. Melek Çerçi ile beraber oyunu kullanan Başkan Çerçi, milletin öngörüsüne saygılarının sonsuz olduğunu kaydetti. Mehmet Çerçi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Sonuç milletimiz için hayırlı olacak. En güzeli, en iyisi hangisi ise inşallah o olacak. Milletimizin öngörüsüne saygımız sonsuzdur. Halkımızın tamamı ne diyorsa o doğrudur. Türkiyemiz için her şey güzel olacak. Ama Türkiyeyi sevmeyen bazı yabancı güçler için hüsran olacak diye düşünüyorum. Halkımız en güzel cevabı her zaman vermiştir. Milletimize sonuna kadar güveniyoruz. Onlar da bizi mahcup etmediler. Her zaman milletimiz için canla başla çalışıyoruz. Hizmetlerimizi yapmaya gayret ediyoruz. Aşkla, şevkle çalışacağız. Vatanımız ve milletimiz için hayırlı olsun.” 23 Nisan İlkokulu’nda oy kullanmaya gelen vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Başkan Çerçi, vatandaşlar ile fotoğraf çektirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    22°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 20 RECEB 1438
  • 17 Nisan 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :04:40
  • Güneş :06:24
  • Öğle :13:21
  • İkindi :17:04
  • Akşam :19:56
  • Yatsı :21:29
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!