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26 Haziran 2018 15:15

Başkan Çerçi Milletvekili Özkan’ı ağırladı

Yunusemre Belediye Başkanı Dr.

Başkan Çerçi Milletvekili Özkan’ı ağırladı

26 Haziran 2018 15:15

Mehmet Çerçi, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan’ı ağırladı. Birimleri gezen Başkan Çerçi ve Milletvekili Özkan, çağrı merkezine gelen telefonlara yanıt verdi.


AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Mehmet Çerçi’yi makamında ziyaret etti. Genel seçimler sonrası Başkan Çerçi ile bir araya geldiklerini dile getiren Milletvekili Özkan, Yunusemre’nin Belediye Başkanı Çerçi’yle geliştiğini, Manisa’nın kronikleşen sorunlarının çözüme kavuştuğunu ifade etti. Özkan, milletvekilleri olarak yeni dönemde projelerin hayata geçmesi noktasında destek vermeyi sürdüreceklerini aktardı. Uzun yıllardır birlikte siyaset yaptıklarını belirten Başkan Çerçi ise Mehmet Ali Özkan’a yeni görevinde başarılar diledi. Başkan Çerçi, AK Parti vizyonuyla ilçenin kalkınması için çalışacaklarını söyledi.


Ziyaret sonrası belediyenin birimlerini birlikte gezerek yapılan çalışmalar hakkında Özkan’a bilgi veren Başkan Mehmet Çerçi, o esnada gelen çağrılara da yanıt verdi.




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