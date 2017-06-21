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21 Haziran 2017 17:00

Başkan Çerçi, minik futbolcularla buluştu

Yunusemre Belediyespor, yaz okulu kapsamında yaklaşık 500 öğrenciye futbol eğitimi veriyor.

Başkan Çerçi, minik futbolcularla buluştu

21 Haziran 2017 17:00


Karaali Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanı ziyaret eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi geleceğin futbolcularıyla bir araya geldi. Başkan Çerçi’ye Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Can Mercül, Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan ve yönetim kurulu üyeleri, Murat Germen Spor Kulübü Başkanı Fatih Yıldız ve teknik heyet eşlik etti. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Çerçi, onlara sporun önemini anlattı. Sporda altyapıya önem verdiklerini belirten Başkan Mehmet Çerçi burada yaptığı açıklamada, “Spor çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan korumaktadır. Yunusemre Belediyespor olarak düzenlediğimiz Yaz Okullarımız kapsamında birçok branşta çocuklarımıza spor eğitimi veriyoruz. Bugün de geleceğin futbolcularını ziyaret ettik. Gelecek nesiller için, sporcu kardeşlerimizin eğitimi için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız” dedi.


Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan ise yaz okullarının büyük ilgi gördüğünü anlatarak, “Sabah ve akşam iki grup halinde gerçekleştirilen antrenmanda çocuklarımızın hem gelişimlerini sağlamak, hem spora teşvik etmek amacıyla eğitimler veriyoruz. Şimdiden yazı en iyi şekilde geçireceklerinden eminim. Sporcu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bizden desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye ve antrenörümüze Murat Germen İlköğretim Okuluna çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.




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