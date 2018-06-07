Başkan Çerçi Muradiyeliler ile iftarda buluştu

Mehmet Çerçi, Muradiye Mahallesi’nde gerçekleştirilen iftar yemeğinde vatandaşlar ile buluştu.

Yunusemre Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen iftar sofrası bu kez Muradiye Mahallesi’nde kuruldu. Muradiye Pazaryerinde gerçekleştirilen iftar yemeğine Mehmet Çerçi, Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel, Meclis Üyeleri Ozan Otçuoğlu, Mustafa Gürler ve Necip Denktaş, AK Parti Yunusemre İlçe Yöneticileri, Daire Müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Edilen duaların ardından Başkan Çerçi, vatandaşlarla birlikte iftarını açtı. Muradiyelilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Çerçi, çocuklarla da yakından ilgilendi. Mahalle sakinlerinin Ramazan ayını kutlayan Belediye Başkan Çerçi, bu mübarek ayın İslam alemi için önemine değindi. Başkanı Çerçi, iftar yemeğinin ardından vatandaşların sıkıntılarını dinledi.