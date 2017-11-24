Başkan Çerçi öğretmenleri unutmadı

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Yunusemre Anaokulu’nu ziyaret eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, eğitimcilerin gününü kutladı. Öğretmenlere çiçek armağan eden Belediye Başkanı Çerçi, sınıfları ziyaret ederek miniklerle sohbet etti. Öğretmenlerin eğitim hayatımızda oldukça önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Başkan Çerçi, “Bir çocuk anne-babasından sonra en çok öğretmenini örnek alır. Öğretmen çocuğun hayata hazırlanmasının en büyük anahtarıdır. Oldukça kutsal bir meslek icra eden öğretmenlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Gelecek nesillerimizi zeki, ahlaklı, vatansever olarak yetişmesi için çalışan eğitimcilerimizin bu güzel gününü en içten dileklerimle bir kez daha kutluyorum” diye konuştu.