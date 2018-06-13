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13 Haziran 2018 18:02

Başkan Çerçi personeliyle bayramlaştı

Yunusemre Belediye Başkanı Dr.

Başkan Çerçi personeliyle bayramlaştı

13 Haziran 2018 18:02

Mehmet Çerçi, Ramazan Bayramı öncesi belediye bahçesinde personeliyle bayramlaştı.


Ramazan Bayramı öncesi belediye bahçesinde personeliyle bayramlaşan Mehmet Çerçi, tüm çalışanlarına hayırlı bayramlar diledi. Bayramlaşmada Başkan Çerçi’ye AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, AK Parti Milletvekili Adayı Güzide İçen Kasap, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Belediye Meclis Üyeleri ve Başkan Yardımcıları eşlik etti. Personelinin aileleriyle sağlık ve huzur içinde bir bayram geçirmelerini dileyen Başkan Çerçi, “Bayramda büyüklerimizi, sevdiklerimizi unutmayalım. Yunusemre Belediyesi olarak vatandaşımızın huzurlu bir bayram geçirmesi için birimlerimiz teyakkuzda olacak. Bu vesile ile bir kez daha bayramınızı kutluyor; hayırlı bayramlar diliyorum” diye konuştu.




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