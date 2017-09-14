Başkan Çerçi projeler için Ankara’da

Mehmet Çerçi, projeye ilişkin Ankara’da temaslarda bulundu.

Yunusemre Belediyesi’nin Laleli, Mesir, Mutlu ve Lalapaşa Mahallesi’nde yapacağı kentsel dönüşüm projesinde süreç devam ediyor. Proje kapsamında hazırlanan imar planları geçtiğimiz aylarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilirken; Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Muhammet Ecel’i ziyaret ederek, süreç hakkında bilgi aldı. Projeyle kentin merkezini oluşturacaklarını kaydeden Başkan Çerçi projenin önemine dikkat çekti. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş’ı da ziyaret eden Belediye Başkanı Çerçi, 1 Milyon Fidan Toprakla Buluşuyor Projesi ve ilçede yapılması öngörülen projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.