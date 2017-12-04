Başkan Çerçi projeleri yerinde inceledi

Mehmet Çerçi, belediyenin yapımı devam eden bazı projeleri yerinde inceledi. Projelerini bir bir hayata geçirdiklerini belirten Başkan Çerçi, “İlçemize güzel projeler kazandırmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz” dedi.

Hayata geçirdiği örnek projeler ile adından söz ettiren Yunusemre Belediyesi, vatandaşların takdirini kazanıyor. Hafta sonu Yunusemre Belediyesi’nin devam eden projelerini yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Çerçi, ilk olarak Horozköy Merkez Camii çevre düzenlemesi, Horozköy Çamlık alanında incelemede bulunup, projenin içerisinde yer alan halı sahada antrenman yapan Horozköyspor altyapı sporcuları ile futbol oynadı. Atatürk Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Çerçi, onların taleplerini dinledi. Yeni Mahalle’de de incelemede bulunan Başkan Çerçi, çocukların oynadığı spor sahasında çocuklarla sohbet etti. Yunusemre Belediyespor Muradiye Altyapı Tesisleri’nde antrenman yapan altyapı sporcuları ve ailelerini ziyaret eden Mehmet Çerçi, daha sonra Belediye Bahçesi içerisinde yapımı devam eden cami inşaatında incelemelerde bulundu.

Mehmet Çerçi, incelemelere ilişkin yaptığı açıklamada, “Kurulduğumuz günden bu yana halkımızın güzel bir şehirde mutlu bir şekilde yaşaması için çalışıyoruz. Yunusemre Belediyesi olarak birbirinden güzel projelerimizi hayata geçirmek için mesai mevhumu gözetmeksizin çalışıyoruz. Devam eden projelerimizi yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldım. İncelemeler sonrası vatandaşlarımızla bir araya gelerek taleplerini dinledim. Yunusemre Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmek amacıyla çalışmalarımız süreceğiz” dedi.