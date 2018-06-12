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12 Haziran 2018 14:47

Başkan Çerçi protokol üyelerini iftarda ağırladı

Yunusemre Belediye Başkanı Dr.

Başkan Çerçi protokol üyelerini iftarda ağırladı

12 Haziran 2018 14:47

Mehmet Çerçi, protokol üyelerini Mesir Tabiat Parkı’nda düzenlenen iftar yemeğinde ağırladı.


Mehmet Çerçi, Mesir Tabiat Parkı’nda protokol üyelerini konuk etti. Programa Adalet Komisyonu Başkanı Şahap Mutlu, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Ramis Şiyak, Can Mercül ve Şule Uygur, Meclis Üyeleri Necip Denktaş ve Mustafa Gürler, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal, kamu ve sivil kuruluşu temsilcileri katıldı.


Mehmet Çerçi, iftar sonrası yaptığı konuşmada, “Yunusemre Belediyesi olarak her gün kurduğumuz iftar sofralarında yaklaşık 3 bin vatandaşımız ile buluşuyoruz. Bugünde değerli protokol üyelerimiz ile iftar programında lokmamızı paylaşıyoruz. Belediye olarak Manisamıza hizmette bulunmak amacıyla ekibimiz ile beraber gece gündüz çalışıyoruz. Çabamız ilçemizde vatandaşlarımızın mutlu bir şekilde yaşaması” dedi.


Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu da yaptığı konuşmada birçok hizmeti ilçeye kazandıran Başkan Çerçi ve ekibine teşekkür etti.




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