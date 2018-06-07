Başkan Çerçi vatandaşların sorunlarını dinledi

Mehmet Çerçi, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ile birlikte vatandaşlarla bir araya geldi, sıkıntılarını dinledi.

Mehmet Çerçi, AK Parti Manisa Milletvekili ve 3. Sıra Milletvekili Adayı İsmail Bilen ile beraber Ayn-ı Ali ve Muradiye’de vatandaşlarla buluştu. Başkan Çerçi ve İsmail Bilen’e AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Ramis Şiyak, Şule Uygur ve Meclis Üyeleri eşlik etti. Başkan Çerçi ve Milletvekili Bilen, ilk olarak Ayn-ı Ali Mahallesi’nde vatandaşlar ile buluştu. Başkan Çerçi ve Milletvekili Bilen daha sonra Muradiye Mahallesi’nde vatandaşlar ile bir araya geldi. Muradiye’de vatandaşların sorunlarını dinleyen Çerçi ve Bilen’e vatandaşlar da sevgi gösterisinde bulundu.

Türkiye’nin önemli bir seçime gideceğini kaydeden Başkan Çerçi, Türkiye’nin geleceği için vatandaşın en doğru tercihi yapacağını belirtti. AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ise "Önümüzde Türkiye’nin geleceği açısından hayati önem arz eden seçimler var. Türkiye’nin yükselişini hazmedemeyenler, Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin zaferiyle beraber hüsrana uğrayacaktır. Vatandaşımız güç odaklarına en güzel cevabı verecektir" dedi.