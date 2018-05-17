Başkan Çerçi vatandaşlarla birlikte iftar yaptı

İftar yemeğine Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de katılarak vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

Dört yıldır Ramazan ayında vatandaşlarla sofrasını paylaşan Yunusemre Belediyesi, bu yıl da geleneği bozmayarak ilçe genelinde iftar sofraları kuruyor. Hem kırsal hem de merkez mahallelerinde Ramazan ayı boyunca sürecek olan iftar programlarının ilki Maldan Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’nin eşi Dr. Melek Çerçi ile birlikte katıldığı iftar yemeğine ayrıca AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Belediye Başkan Yardımcıları Ramis Şiyak ve Şaver Yüksel, Belediye Meclis Üyeleri Necip Denktaş ve Mustafa Gürler de katılarak vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

Çocuklar unutulmadı

İftar sofralarının bereketini her yıl olduğu gibi Ramazan boyunca vatandaşlarla paylaşacaklarını kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, bütün Manisalıları programlara davet etti. İftar programında çocukları da unutmayan Yunusemre Belediyesi, şişme oyun parkurunda hoşça vakit geçiren çocuklara Osmanlı macunu, şerbet ve pamuk şeker ikramında bulundu. Bütün vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Çerçi, çocuklara da oyuncak ve top hediye etti.