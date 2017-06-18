Başkan Çerçi ve Coşkun Sabah’tan askerlere ziyaret

Mehmet Çerçi, sanatçı Coşkun Sabah’la birlikte dün akşam saatlerinde Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası’nda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan askerlere ’geçmiş olsun’ ziyaretinde bulundu.

Mehmet Çerçi, Ramazan etkinlikleri kapsamında Manisa’ya konser için gelen ve çok sayıda askerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılması sonrası konseri iptal edilen sanatçı Coşkun Sabah’la birlikte hastaneye kaldırılan askerlerin durumunu öğrenmek için Merkez Efendi Devlet Hastanesine gitti. Hastane Baş Hekimi Habil Yücel‘den askerlerin sağlık durumu hakkında bilgi alan Başkan Çerçi, müşahade altında olan askerleri Coşkun Sabah ve Başhekim Yücel’le birlikte tek tek ziyaret etti. Hastane çıkışında bir açıklamada bulunan Başkan Çerçi, “Askerlerimizin durumu çok şükür iyi. Aldığımız bilgilere göre, kritik durumda askerimiz yok. Hızlı bir şekilde taburcular da devam ediyor. Yapılan müdahaleler neticesinde durum kontrol altında. Bu olayın iyice araştırılması gerekiyor. Gelişmeleri biz de yakinen takip edeceğiz. Tekrar askerlerimize acil şifalar diliyor özverili sağlık personelimize teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Çerçi’nin ardından bir açıklama da Coşkun Sabah yaptı. Konser için Manisa’ya geldiğini ve bu üzücü olayla karşılaştığını aktaran Sabah, “Vatanımızın bekçileri olan yavrularımızın üzücü haberlerini alır almaz başkanımızla beraber istişare ederek konseri iptal edip hastaneye koştuk. Evlatlarımızın durumunun iyi olduğunu görünce bir nebze de olsa rahatladık. Hepsine acil şifalar diliyorum. Başkanımıza da misafirperverliği için teşekkür ediyorum. Kıymetli Manisalı dinleyicilerimle en yakın zamanda buluşmayı temenni ediyorum” dedi.

Ardı ardına yaşanan zehirlenme vakaaları üzerine askeri kışlada tedbir amaçlı belediyelerden yemek yardımı kararı alındı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi tarafından askerlerin iaşesinin karşılanacağı bildirildi.