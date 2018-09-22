Başkan Çerçi, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliğini ağırladı

Mehmet Çerçi, ata sporu yağlı güreşe gönül veren belediyelerden oluşan Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği yönetimini makamında ağırladı.

Bu yıl 3.sü düzenlenecek Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali'ni izlemek üzere Manisa'ya gelen Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve birlik yönetimi Mehmet Çerçi'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Birlik Başkanı Zekai Kafaoğlu, “Birlik olarak güreş organizasyonu yapan şehirlere, ilçelere beldelere ön ayak olmak, hem de bunu gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarmak istiyoruz. Yağlı güreş bizim öz kültürümüz. Bu spor içerisinde örf ve adetlerimiz var. Bunu gelecek nesillere aktaracağımıza yürekten inanıyorum. Yunusemre Belediyesi de birlik üyemiz. Bu anlamda oldukça güzel bir adım attı. Yuntdağı Yağlı Güreşleri yeni olmasına rağmen oldukça başarılı. Umarım bu festival gelenekselleşerek uzun yıllar devam eder. Başkanımızı bu güzel organizasyonundan dolayı kutluyorum” dedi.

Birlik yönetimini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını kaydeden Mehmet Çerçi ise, Manisa'da ata sporumuz güreşe olan ilgiyi arttırmak için çıktıkları bu yolda güzel sonuçlar elde etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi, belediye olarak hayata geçirdikleri projeler hakkında bilgi verdi. Başkan Çerçi, günün anısına Birlik Başkanı Kafaoğlu ve birlik yönetimine tablo hediye etti.

Birlik yönetimi, ziyaret öncesinde Yunusemre Belediyesi'nin hayata geçirdiği projelerden 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Alanı, Güzelyurt Pazaryeri, Cumhuriyet Mahallesi Kültür ve Taziye Evi, Horozköy Çamlık, Horozköy Hanımlar Lokali, Kasap Emin Kaçar Muradiye Altyapı Spor Tesisi ve Muradiye Sosyal Tesislerini gezen birlik üyeleri projeler hakkında Başkan Çerçi'den bilgi aldı. Projeleri çok beğendiklerini ve bazılarını örnek olarak alıp belediyelerinde uygulamak istediklerini belirten birlik üyeleri Başkan Çerçi'ye gezi ve bilgilendirme için teşekkür ettiler.