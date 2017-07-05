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05 Temmuz 2017 11:51

Başkan Çerçi’den 15 Temmuz etkinliklerine davet

Yunusemre Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısında konuşan Belediye Başkanı Mehmet Çerçi tüm vatandaşları 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine davet etti.

Başkan Çerçi’den 15 Temmuz etkinliklerine davet

05 Temmuz 2017 11:51


Yunusemre Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında toplandı. Belediye Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda 21 madde görüşülürken; bu yıl 16-21 Ekim tarihleri arasında yapılması planlanan Yunusemre Günleri taslak programı meclis gündemine geldi. Ünlü Türk Düşünürü Yunus Emre’nin öğretilerini geniş kitlelere yaymak amacıyla yola çıktıklarını kaydeden Başkan Çerçi, programda küçük değişiklikler olabileceğini dile getirirken; programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Program oy birliğiyle kabul edildi. Meclis, yatırımların hayata geçirilmesi için kullanılmak üzere Belediye Başkanı Çerçi’ye 35 milyon TL kredi kullanma yetkisi verdi. Toplantı sonrasında konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Çerçi, Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara bir leke olarak geçen 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümüne yaklaştıklarını dile getirerek, vatandaşları 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine davet etti. Başkan Çerçi konuşmasında, “FETÖ’nün uluslararası destekli darbe girişimine karşı milletimizin şanlı direnişinin yıldönümü olan 15 Temmuz yaklaşıyor. Manisa Valiliği koordinasyonu ve belediyelerin katkılarıyla etkinlikler düzenlenecek. Tüm halkımızı, meclis üyelerimizi yapılacak olan etkinliklere davet ediyorum” dedi. Yunusemre Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısının 1 Ağustos Salı günü saat 18.00’de yapılması kararlaştırıldı.




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