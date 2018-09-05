Başkan Çerçi’den Başkan Kayda’ya güreş daveti

Başkan Çerçi, Güreş Komitesi Başkanı Necip Denktaş ve AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz ile birlikte Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı ziyaret ederek, Yunusemre Belediyesi tarafından Ortaköy mesire alanında gerçekleştirilecek 3. Geleneksel Yuntdağı Yağlı Güreş Festivaline davet etti. Önemli bir kültürü de yaşatmaya çalıştıklarını ifade eden Çerçi, Başkan Kayda’ya 656 yıllık tarihe sahip Kırkpınar güreşlerinde davetin sembolü olan kırmızı dipli mumu hediye etti. Kırkpınar ağalarının eskiden güreşe davet edecekleri devlet erkanı, eşraf ve erkandan olanlar ile önemli saydıkları dostlarına kırmızı dipli mum gönderdiklerini vurgu yapan Çerçi “Bizde dostlarımıza Kırkpınar’da davetiye olarak kullanılan mumu hediye ederek, güreşlerimize davet ediyoruz” dedi.

Ziyaretlerinden dolayı Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve beraberindekilere teşekkür eden Başkan Kayda, festival ve belediye çalışmalarında kolaylıklar diledi.