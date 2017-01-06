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06 Ocak 2017 13:43

Başkan Çerçi’den Berk Mersinli’ye hayırlı olsun ziyareti

Başkan Çerçi’den Berk Mersinli’ye hayırlı olsun ziyareti

06 Ocak 2017 13:43

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve Yunusemre Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti İl Başkanlığı görevine atanan Berk Mersinli’yi ziyaret etti. Mersinli’ye yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Çerçi, “İl Başkanımızın 17 ilçemizle işbirliği içerisinde, partinin çıtasını yükselteceğine inanıyoruz” diye konuştu.
Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, partili meclis üyeleriyle birlikte AK Parti İl Başkanlığı görevine atanan Berk Mersinli’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Çerçi ziyarette yaptığı açıklamada yeni il başkanına başarılar dileyerek, “Kendisi çok uzun yıllardır partimizde görev almış, kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim. Parti içerisinde gelinebilecek en üst görevlerden biri olan İl Başkanlığını layıkıyla yapacağından kuşkumuz yok. Birlik ve beraberlik içerisinde partimizi bütünleştirici olarak bu görevi yapacağını düşünüyoruz. Kendisine bu görevde her türlü desteği vermeye hazırız. 17 ilçemiz ve belediyelerimiz ile işbirliği içerisinde partinin çıtasını yükselteceğini düşünüyoruz. Kuracağı yeni yönetimde ve bundan sonraki çalışmalarda başarılar diliyorum” dedi.
AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken; kuruluşundan bu yana partiye büyük hizmetler veren Mehmet Çerçi’den çok şey öğrendiklerini söyledi. Mersinli açıklamasında, ”Siyasette çok şey öğrendiğimiz isimler var karşımda. Siyaset okulunda yetişirken kıymetli Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’den ve meclis üyelerimizden çok şey öğrenmiştik. Öğrendiklerimizi en iyi şekilde uygulayacağız. Değerli Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’nin siyasi duruşu ve siyasi nezaketi ve bilgisinden çok şeyler öğrendim. Uzun yıllar bizlere çok şey kattı. Teşkilatımızın bizlerden beklentisini biliyoruz. Bu beklenti doğrultusunda hareket edeceğiz ve kimseyi hayal kırıklığına uğratmayacağız. Rabbim inşallah bu çıktığımız yolda sizler ile beraber hepimizi muvaffak kılsın” diye konuştu.



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