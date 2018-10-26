Başkan Çerçi'den hastalara 'geçmiş olsun' ziyareti

Mehmet Çerçi, 26 Ekim Dünya Hasta Hakları Günü'nde Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Mehmet Çerçi, kısa bir süre önce yeni hizmet binasına taşınan Merkezefendi Devlet Hastanesini gezdi. 26 Ekim Dünya Hasta Hakları dolayısıyla yataklı tedavi gören hastaları da ziyaret eden Başkan Çerçi, acil şifalar diledi. Ziyarette Belediye Başkanı Çerçi'ye AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz eşlik etti. Hastane Başhekim Vekili Serkan Saka ile de bira araya gelen Başkan Çerçi, yeni hizmet binası hakkında bilgi aldı. Manisa'da büyük bir ihtiyaca cevap veren bir sağlık yatırımının hizmete girdiğini kaydeden Başkan Mehmet Çerçi, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Merkezefendi Devlet Hastanemizin yeni hizmet binasına taşındı. Biz de 26 Ekim Hasta Hakları Günü'nde hem binayı gezmek hem de yataklı tedavi gören hastalarımızla bir araya gelmek istedik. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Bu güzel yatırımın Manisa'ya kazandırılmasında emeği olan emeği olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm milletvekili ve bürokratlarımıza teşekkür ederim”