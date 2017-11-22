Başkan Çerçi’den kadına yönelik şiddete net tavır:

Mehmet Çerçi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü öncesi Manisa’daki kadın sivil toplum örgütleri ile ilgili kurumların kadın temsilcilerini ağırladı. Türklerin anaerkil bir toplum yapısına sahip olduğunu hatırlatan Başkan Çerçi, “Yeryüzündeki varlık nedenimiz kadın. Varlık nedenimize şiddet uygulamak kabul edilemez” dedi.

Yunusemre Belediyesi, Manisa’daki kadın sivil toplum örgütleri ile ilgili kurumların kadın temsilcilerini Yunuspark’ta düzenlenen programda ağırladı. Etkinliğe Mehmet Çerçi, Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel, MAYEB Başkanı Mustafa Gürler, Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan, Türk Kadınlar Konseyi Manisa Şube Başkanı Mübeccel Kafkaslı ile kadına şiddetle mücadele eden kurumların temsilcileri ile kadın sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

“Çalışmalarımızı birlikte yürütüyoruz”

Ülkemizde özellikle kadına yönelik şiddetin en aza indirilmesi için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde kurulan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi sayısının Türkiye’de 68’e ulaştığını kaydeden Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda sivil toplum örgütleriyle işbirliği içerisinde olduklarını söyledi. Konan yaptığı konuşmada, “Bildiğiniz gibi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü. Yunusemre Belediye Başkanımız Mehmet Çerçi’nin de desteğiyle etkinliklere erken başladık. Amacımız bu konuda bir farkındalık yaratmak. En önce yapılması gereken kadına yönelik şiddetin önlenmesi için iş birliği yapmak. Bu konuda sivil toplum örgütlerinin ve diğer kuruluşların iş birliği içerisinde olması gerekir. Manisa’da Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi bulunuyor. Kamu kurumlarımızın da desteği ile Manisa’da var olan şiddet olgusunu en aza indirecek çalışmaları hep beraber yürütürüz. İyi bir aile yaşamını hep beraber sürdürürüz temennisi ile herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Kadın baş tacıdır”

Türkiye’de son dönemde kadına yönelik artan şiddetin önlenmesinde çalışmalar yapıldığını belirten Mehmet Çerçi ise, bu konuda özellikle kadınlara büyük görev düştüğünü kaydetti. Türk toplumunda kadının önemine dikkat çeken Başkan Çerçi, “Kadına karşı şiddet. Söylemesi bile ayıp geliyor. Kadın anne, kız kardeş, abla, anneanne, babaanne Kısacası toplumun dinamiği. Cenab-ı Hakk’ın insanları yeryüzüne gönderirken insanların çoğalmasına vesile olacak her şeyi de öncelikle kadına vermiş. Yeryüzündeki varlık nedenimiz kadın. Varlık nedenimize şiddet uygulamak kabul edilemez. Tarihte kültürümüze baktığımızda baba elbette önemli ama anaerkil bir yapıya sahip olduğumuzu görürüz. Aileyi yöneten kadındır. Kültürümüzde kadın baş tacıdır. Ama maalesef kadına yönelik şiddette her geçen gün artıyor. Buna karşı önlemler alınmalı. Bu anlamda güzel çalışmalar yapılıyor. Biz de belediye olarak yapılacak çalışmalara destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Yalnızca Türkiye’nin değil dünyanın sorunu”

Türk Kadılar Konseyi Manisa Şube Başkanı Mübeccel Kafkaslı ise medyada sürekli olarak bu tür olayların gündeme getirilmesinin sakıncalarına değinerek şunları söyledi: “Kadın erkek ayrımına karşıyız. Biz bir elmanın iki yarısıyız. Kadına şiddet sadece Türkiye’nin değil dünyanın en büyük sorunu. Çok medeni, ileri bildiğimiz devletlerde de bu sıkıntı üst sıralarda yer alıyor. Bizi onlardan ayıransa bunu dillendirmemiz. Kadına şiddet kabul edilemez. Ancak sık sık dillendirilmesi de alışkanlık haline gelmesine neden olabilir. Umuyoruz ki bundan sonraki süreçte bu tür olaylarla karşılaşmayalım.”

Etkinlikte sivil toplum kuruluşu temsilcileri de konu hakkındaki görüşlerini bildirdi.