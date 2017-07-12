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12 Temmuz 2017 16:50

Başkan Çerçi’den Maya Park açıklaması

Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, kamuoyunda Maya Park olarak bilinen projeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Çerçi’den Maya Park açıklaması

12 Temmuz 2017 16:50


Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Temmuz Ayı Toplantısı gerçekleştirildi. Mecliste, Maya Park olarak bilinen Güzelyurt Mahallesi’nde 5 No’lu Manisa Sınırlı Sorumlu Toplu İş Yeri Kooperatifi’ne ait olan arsanın imar konusu görüşüldü. Projenin 1/1000’lik imar planlarının görüşüldüğü gündem maddesinde İmar Komisyonu’nun verdiği karar oylandı. Komisyonun ilçe belediyesinin yetkisinde olan 1/1000’lik planlar eski haline geri döndürülerek, MHP, CHP ve bağımsız üyelerin oylarıyla kabul edildi. İlgili madde hakkında söz alan Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün arasında kısa bir tartışma yaşandı.


Meclis sonrasında Maya Park projesi hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çerçi, "Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün iyi niyetli davranmıyor. Yunusemre Belediyesinin hizmet etmesini kasıtlı olarak engellemek istiyorlar. Yunusemre Belediyesinin bu projeden faydası malum. Ciddi bir kazancı olacak. Bir diğer önemli hadise de 21 yıldır orada duran mezbelelik ortadan kalkacak. Çeşitli hizmet alanlarıyla Yunusemre ilçesine ciddi katkılar sunacak. Yunusemre Belediyesi’nin projesi belediye olmasının önüne geçilmek isteniyor” dedi.


Gelinen süreçte alınan son meclis kararının yeniden hukuk platformuna taşınacağını ve Yunusemre Belediyesi’nin yetkisinin gasp edildiği gerekçesiyle karara imza atan herkese tazminat davası açılacağını sözlerine ekleyen Çerçi; “Genel Sekreter, açıklamaları ile yetkisi olmadan haddini aşan işlere girişti. Bunların hepsi hukuka gidecek. Biz yetkimizi gasp ettiği için; genel sekreter, meclis ve komisyon üyeleri hakkında mahkeme kararını uygulamadıkları için tazminat davası açacağız. Bugün yapılan ‘Ben mahkeme kararını tanımıyorum’ demektir. Mahkeme kararına rağmen bu kadar pervasızca davranılır mı? Amaç ne? Yunusemre Belediyesi’nin iş yapmasını engellemek. Genel Sekreter ‘Kamu yararı yok’ dedi. Bu, Genel Sekreterin haddine mi? Bu benim meclisimin iradesinde olan bir karar. Bugünün yarını da var. Bu meclis ve sıralar şahit olacak. Alınan kararlar hukuk tanımazlıktır. Pervasızlıktır. Haddini aşmaktır. Ben buna asla müsaade etmem. Şimdi mahkeme kararının arkasından dolanmaya çalışıyorlar. Biz yine hem idare mahkemesine gideceğiz hem de tazminat davası açacağız. Komisyon kararını alanlar ve komisyon kararına evet diyenler hukuk önünde hesap verecekler. Bu benim şahsi bir işim değil. Bu bir sorun. Bunun çözülmesi lazım. Destek vermiyorlar. Destek de istemiyoruz. Gölge etmesinler başka bir şey istemiyoruz. Ancak ayağımıza pranga takmaya çalışıyorlar” şeklinde konuştu.




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