Başkan Çerçi’den Mutlu Mahallesi sakinlerine güvence

Mehmet Çerçi’ye anlattı. Sokak sakinlerine güvence veren Başkan Çerçi, “Kentsel dönüşüm ile ilgili planlar yeni onaylandı. Yol çalışmasına 3 Eylül Pazartesi günü başlayacağız. Vatandaşımızı mağdur etmeden gerekeni yapacağız” dedi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Mutlu Mahallesi 3713 Sokak sakinleri ile bir araya geldi. Yol ve doğalgaz altyapı çalışmaları dolayısıyla sıkıntı yaşayan mahalle sakinlerini dinleyen Belediye Başkanı Çerçi, sorunların çözümü için uzun süredir hummalı bir çalışma yürüttüklerini aktardı. Çarpık yapılaşan mahallenin en büyük sıkıntısının imar sorunu olduğuna vurgu yapan Belediye Başkanı Çerçi, göreve gelir gelmez bununla ilgili çalışma başlattıklarını, çok kısa bir süre önce imar planlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandığını kaydetti. Ziyaret öncesi mahalle sakinlerine Belediye Meclis Salonu’nda Belediye Başkan Yardımcısı Can Mercül, Kentsel Tasarım Müdürü Vacide Elmalı ve Fen İşleri Müdürü Fuat Balcı, mahalleyi de kapsayan kentsel dönüşüm projesi hakkında bilgi verdi.

Başkan Çerçi mahalle sakinlerini dinledi

Belediye olarak vatandaşın mağduriyetini gidermek için gereken talimatı verdiğini anlatan Başkan Çerçi, “Mahallede 4 yıldır Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili çalışıyoruz. Bu zamana kadar imar planı tamamlanmadığından yol yapımını Eylül programına almıştık ve bunu sizlerle paylaşmıştık. Kentsel Dönüşüm ile ilgili plan yeni bitti. Kentsel Tasarım projelerini de kesinleştirmemizin akabinde bölgedeki hak sahipleri ile sözleşme yapacağız. Proje tamamlandığında mahallemiz de güzel bir görünüme kavuşacak, vatandaşımızın mağduriyeti ortadan kalkacak. Bir yandan TOKİ, diğer yandan kentsel dönüşüm çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mahallemizde hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden gerekli çalışmaları yapmak için ilgili müdürlüklerimize talimatı verdik. Önümüzdeki Pazartesi sabahtan orada gerekli çalışmalarımıza başlayacağız” dedi.

Mutlu Mahallesi sakinleri adına konuşan Erkan Erdemir ise toplantının ardından yaptığı açıklamada “Mutlu Mahallesi sakinleri olarak doğalgaz, yol, altyapı anlamında bazı sorunlarımız vardı. Bunu dile getirmek amacıyla belediyemize geldik. Yunusemre Belediyesinde başkanımızdan başkan yardımcılarımıza kadar samimi ve sıcakkanlı karşılandık. Haftaya mahallemizde çalışmalara başlanacağına dair söz aldık. Başkanımıza, başkan yardımcılarımıza ve Yunusemre Belediyesi çalışanlarına çok teşekkür ederiz” diye konuştu.