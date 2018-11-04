Başkan Çerçi'den Yuntdağı yatırımlarına yerinde inceleme

Mehmet Çerçi, AK Parti Manisa Milletvekili Av. İsmail Bilen ile birlikte Pınarköy, Pelitalan, Süngüllü ve Asmacık mahallelerinde incelemelerde bulundu.

Hafta sonunda AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ile birlikte Yuntdağı mahallelerinden Pınarköy, Pelitalan, Süngüllü ve Asmacık'ı Yunusemre Belediyesi'nin yaptığı yatırımları inceleyen Mehmet Çerçi vatandaşlarla da buluştu. İlk olarak Pınarköy Mahallesi'ni gezen Çerçi, Pınarköy Mahalle muhtarının babası Himmet Acar'ın taziyesine katıldı. Başkan Çerçi ve beraberindekiler daha sonra Pelitalan, Süngüllü ve Asmacık'ta incelemelerde bulundu.

Bu ziyaretlerde vatandaşlar ile de buluşan Belediye Başkanı Çerçi, ziyaretlere ilişkin açıklamada, “Belediye olarak her mahallemize ulaşıyoruz. Merkez mahallelerimizde olduğu gibi kırsal mahallelerimizde de çalışmalarda bulunuyoruz. AK Parti Manisa Milletvekilimiz Av. İsmail Bilen ve AK Parti Yunusemre İlçe Başkanımız Fatih Katıöz ile Yuntdağı mahallelerimize yaptığımız yatırımları inceledik, vatandaşlarımızla buluştuk. Belediye olarak Yuntdağı'nda güzel çalışmalar yapıyoruz. Kırsal kalkınma projelerimiz yoğun ilgi görüyor. Bölgede alternatif ürün çeşitliliğini arttırmak için yoğun mesai harcıyoruz. Üreticilere yönelik desteklerimiz bundan sonra da devam edecek” diye konuştu.

Ziyaretlerde Başkan Çerçi ve İsmail Bilen'e AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Irmak ile Park ve Bahçeler Müdürü Volkan Aydoğdu eşlik etti.