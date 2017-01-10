Başkan Çerçi’den Yunusemreli bayanlara teşekkür

Yunusemre Belediyesi’nin, kadınlarda kan bağış oranını arttırmak amacıyla Kızılay Kan Bağış Merkezi ile ortaklaşa başlattığı kampanya çerçevesinde onlarca kadının kan bağışında bulunmasını sağladı.

Yunusemre Belediyesi bünyesinde hizmet veren Topçuasım Mahallesi Hanımlar Lokali ile TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi’nde, belediye ile Kızılay Kan Bağış Merkezi ortaklığı ile kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi.

Yunusemre Belediyesi ile Kızılay Kan Bağışı Merkezi’nin ortaklaşa gerçekleştirdikleri projenin amacının, yüzde 13 olan kadınlarda kan bağışı oranının artırılarak kan bağışının önemine dikkat çekmek olduğunun altını çizen Başkan Çerçi, “Kan bağışının artması noktasında belediye olarak sosyal sorumluluğumuzun farkındayız. Belediyemiz bünyesinde bulunan sosyal ve kültürel merkezlerimizdeki kursiyerlerimize önce kan bağışının önemi hakkında seminerler verdik. Ardından da Kızılay Kan Bağışı Merkezi ile ortaklaşa bir çalışma düzenleyerek kursiyerlerimizin de bu anlamla kampanyamıza katılmalarını sağladık. İki ayrı lokalimizde 09.00 ila 16.00 saatleri arasında gerçekleştirilen kan alma çalışmalarında onlarca hanım kardeşimiz kan bağışında bulundu. Her an herkesin kana ihtiyacı olabilir. Bu kampanyamıza destek veren hanım kardeşlerime ve bu kampanyanın gerçekleştirilmesinde emeği geçen Kızılay Manisa Şubesi Kızılay Kan Merkezi Müdürü İsmet Nardal başta olmak üzere bütün ekip arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum” dedi.