Şehir Buluşmaları programının ilkini kırsal mahalle muhtarlarıyla yapan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, bu kez AK Parti Yunusemre mahalle başkanlarıyla buluştu. Mesir Tabiat Parkı’ndaki Yunuspark Kafe’de gerçekleştirilen toplantıda Başkan Çerçi’ye AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz ve yönetimi, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel de eşlik etti. Toplantının açılış konuşmasını yapan Yunusemre İlçe Başkanı Katıöz, ekibini tanıttı ve yapacakları seçim çalışmalarını anlattı. Katıöz, “Amacımız teşkilat olarak bir araya gelmek, kaynaşmaktır. Ekip olarak ilçemizdeki bütün mahallelere geleceğiz. Önümüzde yerel ve genel seçimlerimiz var. İyi bir çalışma ve Allah’ın izni ile başarılı olacağız. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ı yeni sisteminde de Cumhurbaşkanı yapmak için var gücümüzle çalışacağız. Bunu başarabilecek kapasitemiz olduğuna inanıyorum. 4 Mart Pazar Günü 14.30‘da 19 Mayıs Stadyumu önünde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırlayacağız. Tüm hemşehrilerimizi Cumhurbaşkanımız ile buluşmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ise 2019 yılında gerçekleştirilecek genel ve yerel seçimlerin önemine atıfta bulunarak, “Önümüzdeki yıl çok önemli gelişmeler olacak. 2019 yılı önemli seçimlere gebedir. Türkiye’nin önünü kesmek isteyenler, Cumhurbaşkanımızı yok etmek isteyenler el birliği ile çalışıyorlar. Türkiye’nin kaderi bu seçimlere bağlı. Türkiye’nin yeniden dirilişinin habercisi bu seçimlerdir” dedi.

Yönetim olarak şehrin geleceğini tasarlayan bir anlayışla projeler ürettiklerini anlatan Başkan Çerçi, "Belediye olarak bizler yoğun bir gayret içerisindeyiz. Mahalle başkanlarımız ve muhtarlarımız ile el ele, birlik içerisinde, ilçemizin huzuru ve refahı için çalışmaya devam edeceğiz. Yeni bir parti yönetimi, yeni bir ilçe başkanımız var. Heyecanlılar, güzel bir şeyler yapmak istiyorlar. Bizler de yeni yönetimimize destek olacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde hedeflerimize doğru adım adım ilerlemek istiyoruz. Belediye olarak pek çok projeyi hayata geçirdik. Bu çalışmalarımız ve projelerimiz artarak devam edecek. Partimizle, ilçe teşkilatımızla huzur ve kardeşlik içerisinde yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.