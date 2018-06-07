Başkan Ergün altın kız Ayşe Begüm’ü ağırladı

Ulusal ve uluslararası turnuvalarda elde ettiği başarılarla Manisa’nın gururu olan Manisa Büyükşehir Belediyespor’un cimnastik branşındaki altın kızı Ayşe Begüm Onbaşı, Mayıs ayı içerisinde iki önemli başarıya daha imza attı. Fas’ın Marakeş kentinde düzenlenen dünyanın en büyük okul sporları şampiyonasında 2. olarak gümüş madalya kazanan Onbaşı, son olarak Portekiz’in Guimaraes kentinde düzenlenen Aerobik Jimnastik Yaş Grupları (15-17 yaş) dünya şampiyonasında 3. olarak bronz madalya kazandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de başarılı sporcuyu makamında konuk ederek, tebriklerini iletti. Onbaşı’ya Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Aytaç ve Cimnastik Şubesi Antrenörü Emre Değirmenci eşlik etti. Yeşil-beyazlı sporcunun milli takım formasıyla elde ettiği başarılar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Aytaç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün sporculara sağladığı destek nedeniyle teşekkür etti.

“Bizim için gurur vesilesi”

Yeşil-beyazlı sporcunun ay yıldızlı formayla elde ettiği derecelerden dolayı gurur duyduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Ayşe Begüm’ün kazandığı başarı hem kulübümüz, hem de ülkemiz için büyük bir gurur vesilesi. Bu başarılarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizlere böyle güzellikler yaşatıyorsunuz. Bu doğrultuda hedefler bitmez. Hedefler doğrultusunda çalışılırsa, inanılırsa başarıya ulaşılır. Bir kez daha sporcumuzu kutluyor, daha nice başarılara imza atacağına inanıyorum” dedi.

Başkan Ergün, konuşmaların ardından başarılı sporcu Ayşe Begüm Onbaşı ve Cimnastik Şubesi Antrenörü Emre Değirmenci’yi altınla ödüllendirdi.