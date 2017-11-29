Olağan Genel Kurulu ikinci birleşiminde, 2018 yılı su ve atıksu ücret tarifesi ile ilgili olarak, "Manisa’nın 17 ilçesindeki vatandaşlarımız, içme suyundan kanalizasyona, atıksudan yağmur suyuna kadar yapılması planlanan ve hazır bekleyen projelerin neden yapılmadığını sorduklarında, bütün sorumluluğun size ait olduğunu ve Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet yapmasına izin vermediğinizi açık yüreklilikle her mecrada söyleyeceğim" dedi.

MASKİ Genel Müdürlüğü’nün 2017 yılı 2. Olağan Genel Kurulu ikinci birleşimi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün başkanlığında gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen kurul toplantısında, birinci birleşimde ilgili komisyonlara sevkine karar verilen gündem maddelerine ilişkin raporlar görüşüldü. AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi grupları, gündem maddeleri arasında yer alan 2018 yılı ücret tarifesine ilişkin önerge verdi. Söz konusu önergede, 2018 yılında da 2017 yılı su ücretinin sabit kalması, kartlı sayaç abonelerine sunulan yüzde 10 indirimin yüzde 20’ye çıkartılması ve atıksu bedelinin yüzde 30’da kalması teklif edildi. Bunun üzerine söz alan Başkan Ergün, amacın siyaset yapılarak yatırımların engellenmesi olduğunu söyleyerek, hizmet bekleyen vatandaşların yapılamayan yatırımların hesabını bu grupların kuruldaki temsilcilerinden soracağını ifade etti. Bütçe planlamasının tüm bu hizmetlerin hesaplanarak yapıldığının altını çizen Ergün, “İstediğiniz kadar engelleyin. Halkımız hizmet edeni de, hizmeti engelleyeni de çok iyi biliyor ve cevabını sandıkta verecek. Manisa’nın 17 ilçesindeki vatandaşlarımız, içme suyundan kanalizasyona, atıksudan yağmur suyuna kadar yapılması planlanan ve hazır bekleyen projelerin neden yapılmadığını sorduklarında, bütün sorumluluğun size ait olduğunu ve Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet yapmasına izin vermediğinizi açık yüreklilikle her mecrada söyleyeceğim” dedi.

“Biz bu yatırımları yapmayalım da, atıksularımız yine Gediz’e mi aksın?”

2018 yılında başlanacak veya bitirilecek atıksu arıtma tesisleri ile bugüne kadar yapılan ve çalışır hale getirilen toplam 16 atıksu arıtma tesisine MASKİ bütçesinden tam 179 milyon TL harcama yapıldığını ve yapılmaya da devam edileceğini belirten Başkan Ergün, “Sadece Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi, 60 milyona yakın bir yatırımdır. Biz bu yatırımları yapmayalım da, bütün bir Manisa’nın atıksuları yıllardır olduğu gibi Gediz’e mi aksın? Bu tesisleri yıllarca işletme maliyetlerinden dolayı çalıştırmadınız. Neden, çünkü bunu yapacak yeterli bütçeniz yoktu. Biz, MASKİ Genel Müdürlüğü kurulduktan sonra bu 13 tesisi işletmeye alarak, Manisa’nın doğası kirlenmesin diye devreye soktuk. Sizin tüm bu yatırımlara engel olduğunuzu vatandaşlarımız elbet görecektir. Gün gelecek siz de yaptığınızın yanlış olduğunu anlayacaksınız. Ama bundan sonrasında Demirci’de, Kırkağaç İlyaslar’da, Sarıgöl’de arıtma tesisi bekleyen hemşerilerimiz ’Neden?’ diye sorduklarında cevabını sizler vereceksiniz” dedi.

50 milyon TL’lik yatırım engellendi

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılında yapılması planlanan ve Manisa genelinde yarısından fazlasının projesi hazır bulunan ilçe yatırımlarını da tek tek sayan Başkan Ergün, “Sadece MASKİ bünyesinde planlanarak, yarısından çoğunun projeleri hazır olan ve ihale edilmek üzere beklenen yatırım, genel kurulda alınan bu kararla engellenmiştir. Ancak, hizmetler elbette ki bitmeyecek. Ancak, Yunusemre Muradiye’nin en büyük ihtiyacı olan kanalizasyon, içmesuyu hattı ve atıksu arıtma tesisi, 154 Mahalle Projesi, Demirci ve Köprübaşı gibi ilçelerde yıllardır hasretle beklenen alt ve üstyapı yatırımları, köyden ve beldeden mahalleye dönüşen yerleşim merkezlerinde yapılması planlanan yatırımlar maalesef ki AK Parti ve CHP’li meclis üyelerinin kararlarıyla engellendi. Buradan tüm kamuoyuna sesleniyorum. Bu akşam Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ’nin hizmet sunma noktasında önünü kesmek amacıyla bir karar alınmıştır. Herkes bunu böyle bilsin. Takdir her zaman olduğu gibi halkımıza aittir” dedi.

Diğer büyükşehir belediyelerinde uygulanan ücret tarifelerinin örnek gösterilmesi üzerine açıklama yapan Başkan Ergün, “Bu sözde indirimler hangi yazılı kararlara dayandırılıyor? Bu illerin su kaynakları cazibeli dediğimiz doğal kaynak suları mıdır? Yoksa bizler gibi yüksek elektrik maliyetleriyle çalıştırılan sondajlar yoluyla mı su sağlanıyor bu illerde? Ayrıca buralarda alınan atıksu bedelleri ne kadardır?” diye sordu. Manisa dahil 13 ilde mevcut tarife üzerinden belirlenen atıksu bedellerini tek tek sıralayan Ergün, Manisa’nın diğer illerin çoğuna oranla düşük bir ücret tarifesi uyguladığını vurguladı.

Zam yapılmadı iddiasına cevap

AK Parti grubunca elektrik zammı yapılmadığına örnek vermesi üzerine MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun söz aldı. Sözlerine, 29 Kasım günü idrak edilecek Mevlid Kandili’ni kutlayarak başlayan Genel Müdür Coşkun “Elektrik KW ücretinde bir artış olmaması zam yapılmadığı anlamına gelmemektedir. Sistem iletişim bedeli adı altında yüzde 14 buçuk oranında bir artışa gidilmiştir” diye konuştu.

Türkiye’de 2015 yılında 30 Büyükşehir Belediyesi arasında gelir-gider dengesini en iyi ayarlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi olduklarını da hatırlatan Ergün, “Bütçe planlamaları tüm gelir ve giderlerin hesaplanmasına göre yapılır. Kaldı ki kendisine ait ayrı bir bütçesi olan MASKİ’nin tek geliri su bedelleridir. Almadan vermek Allah’a mahsustur. Elbette ki hizmetlerin devamının gelmesi için bu gelirlere ihtiyaç vardır. Ama buradaki asıl amaç, siyasi hedeflerle Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet ve yatırımlarının önlenmesidir. Herkes bunu böyle bilsin!” dedi.

2018 yılı su ücret tarifesi

Son olarak ise, 17’inci sırada yer alan 2018 yılı Ücret Tarifesi’ne ilişkin gündem maddesi oylamaya sunuldu. MHP’li ve bağımsız meclis üyelerinin 37 kabul oyuna karşılık, AK Parti ve CHP gruplarının red oyu vermesi üzerine maddenin oy çokluğuyla reddine karar verildi. Bunun üzerine AK Parti grubunca verilen önerge genel kurula sunularak, oy çokluğu ile önerge kabul edildi. Bu karara göre; su ve atıksu bedellerine zam yapılmamasıyla birlikte kartlı sayaçlardaki indirim oranı yüzde 10’dan 20’ye yükseldi.