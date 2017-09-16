Başkan Ergün anne ve babasını unutmadı

Merhum Cemal Ergün ve merhume Nihal Ergün, okunan hatimler ve dualarla anıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, annesi merhume Nihal Ergün ve babası merhum Cemal Ergün’ün vefatlarının yıldönümü dolayısıyla ruhlarına ithafen Hatuniye Camii’nde mevlit okuttu. Türkiye’nin önemli mevlithanları Hafız Bestekar Amir Ateş, Hafız İsmail Coşar, Hafız Bilal Demiryürek, Prof. Dr. İlahiyatçı Mustafa Yıldırım, Duahan Adem Uran’ın katılımıyla gerçekleşen mevlid-i şerifte, eller semaya açılarak dualar edildi.

Mevlide Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve eşi Şeyda Ergün’ün yanı sıra Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Genel Sekreter Yardımcıları Mustafa Genç, Yılmaz Gençoğlu, Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Başkan Danışmanı Mimar Azmi Açıkdil, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Mahmut Bilgen, Burak Aslay, Şehnaz Başaran, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Daire Başkanları, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri, Koordinasyon İşleri Müdürleri, Manisa Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İl Başkanı Mehmet Balaban, Ülkücü İşçiler Derneği Manisa İl Başkanı Faruk Okkalı, MAGİAD Başkanı Ömer Geriter ve yönetim kurulu üyeleri, eski milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri, Ergün ailesinin sevenleri ve yakınları katıldı. Başkan Ergün, okunan duaların Allah katında kabul olmasını niyaz ederek; mevlide katılarak kendilerini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür etti.